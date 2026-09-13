Makoundou frena al Barça Basket ¿Cuánto estará de baja?

Las alarmas saltaron en el Barça Basket hace unos días tras conocerse la lesión de Yoan Makoundou, el primer gran contratiempo de la nueva era de Sekulic en el banquillo azulgrana. Una baja especialmente sensible para el juego interior que se suma a la de Tosan Evbuomwan y que deja a la pintura del Barça seriamente tocada a las puertas del inicio oficial de la temporada.

Makoundou, seis semanas fuera

El jugador francés, uno de los principales fichajes del verano del Barça Basket, afronta un inesperado frenazo justo al inicio de su nueva etapa en Barcelona. Una agudización de la tendinopatía rotuliana que sufre en la rodilla izquierda le obligará a permanecer seis semanas alejado de las pistas, dejando al equipo azulgrana sin uno de sus refuerzos interiores durante todo el mes de septiembre. Makoundou se perderá así la Lliga Catalana, la Supercopa de Badalona y los primeros compromisos de Liga Endesa y Euroliga.

Por tanto, Sekulic deberá afrontar los primeros títulos oficiales y el arranque de la Euroliga —con duelos ante Anadolu Efes, Dubai Basketball, Besiktas y Zalgiris— sin Makoundou. El técnico azulgrana tendrá que recomponer su rotación interior, con Nebo y Balcerowski como principales referencias y el apoyo puntual de jugadores como Nkamhoua y Joel Parra, mientras espera recuperar a finales de mes al ala-pívot británico.

¿Qué sucede con Kevin Punter?

Otro de los jugadores que se ha perdido los primeros partidos de pretemporada es Kevin Punter, uno de los capitanes del Barça Basket. El escolta estadounidense no participó en los dos primeros encuentros de la Lliga Catalana en Tarragona y queda ahora por conocer si estará disponible para la final ante Lleida. Todo apunta a que su ausencia responde a una gestión de cargas dentro de la planificación inicial de la temporada. Por ello, Punter debería estar en condiciones de reaparecer, especialmente de cara a la Supercopa que se disputará en Badalona el fin de semana del 19 y 20 de septiembre.