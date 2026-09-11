Primeros síntomas de un secreto a voces: El juego interior del Barça Basket comienza a levantar dudas

El Barça Basket ha protagonizado una de las grandes revoluciones del mercado de fichajes. El conjunto azulgrana ha cambiado de cabeza a pies. La dirección técnica ha priorizado el perfil al nombre, pero si bien el perímetro genera cierto consenso, el juego interior no tanto. Varios problemas eran un secreto a voces y algunos se empiezan a constatar.

El Barça Basket y las primeras complicaciones en su pintura

El Barça Basket no llegó a sustituir en el mercado de fichajes a Moses Wright, ni siquiera incorporando hasta 11 jugadores. Sí que lo hizo con otro jugador, pero nunca aterrizó la estrella prometida, al menos hasta el momento. Las dudas con el nivel tope de sus cincos son pocas, pero la verdadera pregunta que se hacen los aficionados es si verán ese nivel tope. Lesiones y otro tipo de percances han sido la tónica entre sus 3 pívots.

El último movimiento del mercado de fichajes fue Yoan Makoundou, un ala-pívot que más que probablemente venga a hacer funciones de pívot en estructuras small-ball. Sin embargo, el recién llegado ha caído lesionado, además por un problema crónico. Una tendinopatía le apartará 6 semanas,con la Supercopa ACB a la vuelta de la esquina. Si bien puede deberse a la mala suerte, no todo es azar.

¿Pueden confiar en los tres pívots incorporados?

Yoan Makoundou se lesionó, pero de un problema ya arrastrado. La realidad es que el jugador ya se perdió muchos encuentros el pasado curso por problemas físicos. Si el ex de Mónaco vivía esa circunstancia, Josh Nebo, situaciones muy parecidas.El que fuera jugador de Milán, también ha tenido bajas recurrentes en las últimas campañas por lesiones. Ninguno de los tres interiores incorporados por el Barça Basket en el mercado de fichajes acaba de ser de fiar.

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Yoan Makoundou té una agudització d’una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Seguirà un tractament conservador i el temps de recuperació és d’unes 6 setmanes, aproximadament. pic.twitter.com/rhPwBaTsmN — Barça Basket (@FCBbasket) September 10, 2026

Si Yoan Makoundou y Josh Nebo tienen tendencia a tener problemas físicos, Olek Balcerowski atraviesa un valle de confianza en su carrera. El pívot despuntó, pero lleva tiempo de su mejor nivel. En este sentido, y con ese center estrella que no llegó en el mercado de fichajes, las preguntas sobre la regularidad de este Barça Basket son muchas. Más si infortunios en otras zonas como los de Tosan Evbuomwan o Kevin Punter lo ponen aún más difícil.