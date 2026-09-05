Primer título en juego y el Barça Basket pierde a una de sus piezas más ilusionantes

El Barça Basket acumula varias temporadas sin conquistar un solo título. La entidad blaugrana tiene una exigencia máxima y no se puede permitir ser un conjunto que no toque metal bajo ninguna circunstancia. Por ello, en verano han llegado refuerzos de nivel como Josh Nebo, Tosan Evbuomwan o Justin Robinson. Sin embargo, ya ha surgido el primer escollo con la Supercopa ACB.

Mazazo importante para el Barça Basket

El Barça Basket se encuentra trabajando en su pretemporada. Los culés tienen el reto por delante de conjuntar cada engranaje de un plantel prácticamente nuevo y, además, también con un nuevo técnico. A pesar de que las circunstancias pidan paciencia, un club del caché del azulgrana no espera por nadie y en pocos días tendrán que pugnar por su primer título. Además, sin uno de sus jugadores más ilusionantes.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



El jugador 𝐓𝐨𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐛𝐮𝐨𝐦𝐰𝐚𝐧 va patir una subluxació de l'espatlla esquerra durant el partit amb la selecció de Gran Bretanya, disputat el passat diumenge. Seguirà un tractament rehabilitador i serà reevaluat en tres setmanes. pic.twitter.com/j3Xwbb3zMq — Barça Basket (@FCBbasket) September 4, 2026

Uno de los nombres propios de la pretemporada del Barça Basket, y ni siquiera estaba trabajando con el resto del equipo, es el del británico de pasaporte. Las ventanas FIBA han hecho que varias piezas se tuvieran que incorporar tarde. A pesar de ello, Tosan Evbuomwan ha conseguido ilusionar al aficionado con sus actuaciones con Gran Bretaña. Sin embargo, acabó lesionado y la baja parece verdaderamente importante. Una luxación de hombro que será reevaluada en 3 semanas.

Tosan Evbuomwan, el ‘falso’ Toko Shengelia

Si hay un perfil de jugador que ha sumado el Barça Basket es el de alero/ala-pívot físico. La salida de Shengelia preocupaba en sobremanera por su trascendencia en el juego. Tosan Evbuomwan no será un nombre especialmente mediático para el aficionado europeo, pero viene haciendo las cosas muy bien. El americano no cuenta con la generación al poste bajo de Shengelia, ni siquiera es cuatro de hecho, pero sí que es ese molde de jugador que se impone mediante el contacto en penetración y el juego sin balón.

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Muchos no conocerían al nuevo jugador del Barça Basket, pero sus ventanas FIBA con su selección han ilusionado hasta al más esceptico. Los 21 puntos frente a Suiza o los 11 puntos y 7 rebotes contra Eslovenia ya son señas del jugador que es, pero es que además el poderío físico mostrado presagia un gran fichaje para los culés. Su posición es más 3 que 4, pero sus funciones y sus buenos timings bloqueando le convierten en un perfil de ‘falso’ ala-pívot muy interesante.