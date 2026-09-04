¡Incendia las redes! Un ex de Valencia Basket abre un debate en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes Euroliga está siendo uno de los más movidos de los últimos años. La apuesta económica de varias nuevas potencias y los líos con ASVEL han azuzado un panorama que ya era acuciante. En mitad de idas y venidas con jugadores y clubes, el ex de Valencia Basket, ahora jugador de Fenerbahce, ha abierto una discusión más que interesante en redes sociales.

La opinión de Braxton Key sobre el mercado de fichajes Euroliga

Braxton Key aterrizó en Valencia Basket en el mercado de fichajes Euroliga del pasado curso. A pesar de llegar a mitad de temporada, se destapó como una de las revelaciones de la competición. Su ascenso fue fulgurante y se ganó un hueco en el todopoderoso Fenerbahce, que ya es sabido que no escatima a la hora de invertir. El propio jugador, con el periodo de traspasos aún abierto, ha planteado una ‘mejora’.

I’ve always wondered why Euroleague salaries aren’t public.



Not because the fans need to know how much is in someone’s bank account, but because salary is a part of the context of professional basketball.



If a player is making 500K and playing like a 1.5M player or greater,… — Braxton Key (@braxton_keyy) September 3, 2026

El ex de Valencia Basket ha planteado una cuestión que ha generado muchas interacciones en redes. Según el propio Braxton Key, la transparencia con los salarios de los jugadores sería muy positiva. En su opinión, ayudaría al aficionado a tener contexto en torno al rendimiento. Además, facilitaría a los jugadores sus negociaciones en el mercado de fichajes, ya que serían conocedores de los montantes del resto de integrantes de la Euroliga.

¿Quién mejor que un ex de Valencia Basket para hablar de inversión y rendimiento?

Braxton Key ha incendiado las redes y numerosas personalidades, sobre todo insiders y periodistas, han comentado el tema. La iniciativa, en opinión del jugador, generaría mucho ‘engagement’. Sin embargo, como argumentos en contra podrían estar el derecho a la privacidad o la ‘frivolización’ del debate baloncestístico. Más allá de los pareceres, seguro que el Valencia Basket sería uno de los clubes más reforzados si se aplicase esta iniciativa.

Valencia Basket fue el equipo que mejor rentabilizó cada euro invertido de todo el mercado de fichajes Euroliga. Los taronjas alcanzaron una Final Four tras una liga regular para la historia. Todo ello, con piezas con salarios relativamente bajos y fichajes low cost, como el propio Braxton Key. Por ello, no es de extrañar que un integrante de ese mismo equipo sea quien haya puesto los puntos sobre las íes en este debate.