¿Tendrá hueco? La nueva perla del Joventut de Badalona pisa cada vez más fuerte

Joventut de Badalona sigue con su fase preparatoria. Los catalanes afrontan unos encuentros de pretemporada para ponerse a punto tras un verano que ha dejado incorporaciones ilusionantes como Nico Laprovittola. A pesar de contar con varias piezas de caché, muchos focos se los están llevando las jóvenes promesas elegidas para acompañar al equipo este verano.

Joventut de Badalona podría volverlo a hacer

Al pensar en el Joventut de Badalona, a todo aficionado se le viene a la cabeza una palabra: cantera. Si por algo han destacado los verdinegros es por ser una prolífica factoría de talento de la casa. En esta pretemporada varios jóvenes talentos como Adrián Torres, Diego Niebla, Humberto Ruiz… han ayudado al primer equipo en esta puesta a punto para la Liga Endesa ACB.

Uno de los talentos jóvenes que más ha brillado en esta pretemporada de Joventut de Badalona ha sido Diego Niebla, sobre todo tras su último encuentro. En el partido que enfrentó a la Penya con Bàsquet Manresa, la perla de la cantera fue uno de los líderes anotadores del equipo con 9 puntos, solo por debajo de Sulejmanovic y Ricky e igualado con Cheatham.

Diego Niebla, una de las promesas del basket español

Hay muchas esperanzas depositadas en Diego Niebla, no solo en Joventut de Badalona, también a nivel nacional. El joven jugador viene haciendo bien las cosas desde hace tiempo. Su curso pasado en Liga U fue destacado y su presencia con la Selección Española fue un premio a cómo viene haciendo las cosas. Habrá qué ver que cotas alcanza esta campaña, si podrá tener minutos en el primer equipo, sobre todo, con las dificultades actuales de las canteras para retener este tipo de diamantes.

El modelo de clubes como Joventut de Badalona está en jaque. Cada vez es más complejo retener talento con la actual política de captación de la NCAA. El propio Diego Niebla, que ya escuchó cantos de sirena en algún momento en el propio territorio nacional, podría ser un ladrillo más en el muro. Si bien los equipos ACB no pueden competir económicamente con la liga universitaria estadounidense, la presencia en un competición del nivel de la Liga Endesa podría ser la moneda de cambio.