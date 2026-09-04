El sueño del fichaje del Valencia Basket que abre un debate sobre su contrato 

El Valencia Basket afronta una nueva temporada marcada por varios cambios en su plantilla y en el proyecto deportivo. El conjunto taronja ha vivido un verano de movimientos importantes, con nuevas incorporaciones y salidas, mientras prepara un curso especialmente exigente con la Liga Endesa y la Euroliga como grandes retos. La entidad ha firmado jugadores con contratos temporales, pero que podrían continuar si cumplen las exigencias de Xavi Albert.

Valencia Basket presenta el fichaje de Elias Valtonen

Elias Valtonen ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador de Valencia Basket. El jugador finlandés, que ha firmado un contrato no garantizado, llega procedente del Coviran Granada, donde promedió 9,8 puntos, 3,1 rebotes y 1,3 asistencias por partido en ACB. Ahora, el alero afronta el reto de ganarse un sitio en una plantilla que competirá esta temporada en la Liga Endesa y la Euroliga.

El propio Valtonen dejó claro en su presentación cuál es su prioridad: “Mi objetivo es quedarme aquí y seguir en el equipo”. El exterior reconoce que tendrá que trabajar desde el primer día para convencer al cuerpo técnico y asegura que la posibilidad de jugar la Euroliga fue determinante para aceptar la propuesta del cuadro taronja: “Cuando un club como el Valencia Basket te llama es muy fácil tomar la decisión”.

¿Qué tiene que hacer Elias Valtonen para seguir en Valencia Basket?

El principal debate ahora está en si Valtonen puede hacerse un hueco definitivo en una plantilla de Valencia Basket que aspira a competir al máximo nivel. Para lograrlo, el finlandés tendrá que demostrar que puede ser una amenaza exterior fiable, especialmente desde el triple, además de aportar capacidad reboteadora y versatilidad para jugar en varias posiciones.

Desde el club se valora precisamente su capacidad para abrir el campo, ayudar en el rebote y alternar posiciones, unas características que pueden encajar en el planteamiento de Xavi Albert. La pretemporada será clave para comprobar si Valtonen es capaz de trasladar esas virtudes a la pista y ofrecer el rendimiento necesario para convertir su contrato no garantizado en una plaza fija durante toda la temporada.