‘Brush’ la clave táctica del Real Madrid Baloncesto que está revolucionando la pretemporada

La pretemporada del Real Madrid Baloncesto sigue su curso y comienza a entrar en la recta final. La fase preparatoria llega a continuación de un verano movido, con muchos cambios. Desde la dirección técnica, pasando por el banquillo, hasta la plantilla han cambiado. Los blancos buscan una nueva identidad sobre la pista.
El ABC de este nuevo Real Madrid Baloncesto
Pedro Martínez ha llegado al Real Madrid Baloncesto con su particular libreto. Los blancos están en plena pretemporada y ya comienzan a verse esbozos de ese ritmo endiablado y esa agresividad en transición. De hecho, la fase preparatoria parece medidamente planificada para implantar este nuevo estilo. Hay varias claves tácticas a destacar, pero una de las más llamativas es la implantación del ‘brush’ en transición.
El libro de juego del Real Madrid Baloncesto parece que cambiará ciertamente respecto al pasado curso. Pedro Martínez quiere ser más agresivo para anotar en los primeros segundos de posesión. Para ello, el equipo ya pone el balón más rápido en juego tras canasta, corre sin balón, da pases verticales en contraataque… Además, el técnico catalán ha implantado el bloqueo ‘brush’ en transición. Un pick and roll en carrera según se pasa el medio campo y con muy poco contacto. El pívot incomoda levemente al defensor de balón a campo abierto para iniciar el juego con una penetración.
Primeras pinceladas de Pedro Martínez con el equipo
El Real Madrid Baloncesto está cambiando la cara progresivamente. Tras un encuentro de ritmo frenético contra Río Breogán, tendrán otro similar frente a Baskonia. Posteriormente vendrá la prueba de fuego, ver si pueden imponer su velocidad en transición a equipos que querrán frenar el juego como Tenerife y Unicaja. Los de Pedro Martínez tratarán en todo momento de llevar la voz cantante y para ello preparan varios ‘tips’.
Ya se ha visto a un Real Madrid Baloncesto que cuando recupera el balón tiene una mayor intención de salir rápido hacia campo ofensivo. Además, también se permiten ser más verticales en primeros segundos, así como lanzar. El siguiente reto será crecer algo más en la agresividad defensiva a toda pista y el rebote ofensivo. A partir de emparejamientos muy tempranos y arriesgando en esa defensa alta buscarán precipitar al oponente para que entren en el ‘terreno Pedro Martínez‘.