La ‘petición’ de uno de los fichajes estrella del Barça Basket: “puede ser especial si se le da tiempo”

El Barça Basket ha tenido un mercado de fichajes de los más movidos en la entidad de los últimos años. Hasta once nuevas piezas han aterrizado en la Ciudad Condal preparadas para dar un giro a la situación del club. Del plantel han salido pesos pesados, pero los Tyrese Martin, Justin Robinson o Josh Nebo quieren hacer que no se les eche de menos.

Uno de los nuevos líderes del Barça Basket, al habla

Si por algo se caracterizan los equipos de Aleksandar Sekulic es por la importancia en el juego de sus bases. En este sentido, el protagonismo que adquirirá Justin Robinson puede llegar a ser total. El nuevo refuerzo del Barça Basket en el mercado de fichajes ha hablado para Mundo Deportivo y ha dejado varias declaraciones interesantes que analizar.

Justin Robinson tendrá la batuta del equipo. Ya se intuía sabiendo cómo acostumbra a proceder el nuevo entrenador Aleksandar Sekulic, pero el propio playmaker tampoco tiene problema en decirlo: “Que alguien tenga fe en mí y me dé ‘las llaves’ del equipo es algo que nunca podré devolverles”. Eso sí, deja claro que quiere devolverle con rendimiento la apuesta al Barça Basket: “Cuando confían así en mí, atravieso una pared si hace falta“.

La ‘petición’ de Justin Robinson tras el mercado de fichajes

Es ya de sobra conocido que pase lo que pase en el mercado de fichajes, un club como el Barça Basket no espera por nadie. La exigencia de la entidad pasa por ganar y no hay tiempo de adaptación. A pesar de ello, Justin Robinson tiene claro que queda por construir “Creo que este grupo puede ser especial si se le da tiempo (…) no será perfecto de inmediato, pero creo que tenemos la oportunidad de llegar muy bien al final del año”.

Així hem viscut la presentació dels 1️⃣1️⃣ nous fitxatges culers 💙❤️https://t.co/yLXTkmZcBH — Barça Basket (@FCBbasket) September 8, 2026

El propio Justin Robinson reconoce que nunca había vivido un mercado de fichajes como el del Barça Basket este verano. Ante la pregunta acerca de si había visto un vestuario con tantos nuevos integrantes, era franco: “No, creo que nunca tantos, especialmente sin experiencia previa en Europa o en ese nivel específico”. Eso sí, tiene claro que carburará: “creo que nos adaptaremos rápido. Obviamente habrá dificultades al principio, no será perfecto de inmediato, pero lo resolveremos”.