El nuevo Barça Basket de Sekulic y Xevi Pujol rompe con el pasado

Hasta once fichajes ha realizado el Barça Basket durante un verano de revolución total. A la renovación de la plantilla se suman la llegada de Xevi Pujol desde Baskonia para asumir el liderazgo de las oficinas blaugranas y el desembarco de Sekulic en el banquillo, tomando el relevo de Xavi Pascual. Cambios profundos en prácticamente todos los estamentos de la sección que también apuntan a una transformación sobre la pista.

El nuevo estilo llega al Barça Basket

El nuevo Barça quiere correr más, jugar con mayor ritmo y convertir las transiciones en una de sus principales señas de identidad. Y en ese nuevo modelo, el tiro de tres puntos está llamado a desempeñar un papel fundamental. Pero surge una cuestión inevitable: ¿es realmente fiable el arsenal exterior del nuevo Barça Basket?

Xevi Pujol, durante la reciente presentación de todos los nuevos jugadores del Barça Basket, dejó claro que este nuevo estilo ya está en marcha. El club ha buscado en el mercado perfiles capaces de adaptarse lo más rápido posible a la nueva filosofía que quiere implementar Sekulic. Una propuesta que empieza a tomar forma en la Lliga Catalana, que se disputa en Tarragona, y que ya pudo vislumbrarse en el duelo ante Andorra. La Supercopa de Badalona será otro de los primeros escenarios para comprobar hasta qué punto el nuevo Barça ha interiorizado esta identidad.

¿Es fiable el porcentaje de tres puntos del roster azulgrana?

El nuevo Barça no ha construido su perímetro sobre una colección de especialistas del triple, sino sobre un grupo de jugadores físicos, versátiles y capaces de generar juego desde distintas posiciones. Kevin Punter continúa siendo la principal referencia exterior y el gran francotirador del equipo, mientras que Umoja Gibson, Stanley Umude, Olivier Nkamhoua y Justin Robinson ofrecen porcentajes suficientemente sólidos para mantener abierta la pista.

Por contra, Juan Núñez, Agustín Ubal, Joel Parra y Justin Minaya se sitúan por debajo del 31% en su última temporada, mientras que Josh Nebo y Yoan Makoundou apenas representan una amenaza desde más allá del arco. Un escenario que plantea una incógnita evidente de ver si tiene este Barça suficiente pólvora exterior para que el triple sea realmente una de las armas centrales de su nuevo estilo.

Los datos del Barça Basket