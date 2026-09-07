NBA, Barça Basket y una misión: convertirse en el líder

El Barça Basket abrió su calendario de pretemporada con una trabajada victoria ante el MoraBanc Andorra en Encamp (96-101), en un primer encuentro que ya permitió detectar algunos de los rasgos que pueden marcar el nuevo proyecto azulgrana. El ritmo fue una de las principales novedades, con un equipo dispuesto a correr y castigar en transición, mientras que la dirección del juego ofreció alternativas diferentes gracias a perfiles como Justin Robinson o Gibson.

Tyrese Martin y el ‘liderazgo’ en el Barça Basket

Pero por encima de las primeras pinceladas tácticas, uno de los nuevos fichajes del verano fue quien dejó las sensaciones más contundentes. Su impacto durante el encuentro apunta a un papel protagonista dentro de un Barça Basket que busca nuevos referentes y que podría encontrar en él una de sus principales piezas de liderazgo, junto a Kevin Punter y Josh Nebo.

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Todas las miradas empiezan a dirigirse hacia Tyrese Martin, uno de los fichajes llamados a asumir un papel protagonista en el nuevo Barça Basket. El alero estadounidense no necesitó demasiado tiempo para dejar su sello y alcanzó los 16 puntos antes del descanso, con un notable acierto desde el perímetro, donde convirtió cuatro triples.

Elemento diferencial en el sistema Sekulic

Su capacidad para producir puntos y, especialmente, para amenazar desde el exterior encaja con una de las necesidades del proyecto de Aleksander Sekulic. Martin está llamado a ser una pieza importante en un equipo que pretende elevar el ritmo, abrir la pista y encontrar diferentes vías de anotación.

El jugador de Pennsylvania afronta además un curso especialmente importante. Su llegada a Barcelona supone su debut en la Euroliga, una competición que puede convertirse en el escaparate perfecto para dar un nuevo impulso a su carrera. El objetivo no es únicamente firmar un gran año con el Barça, sino también demostrar que todavía tiene argumentos para volver a llamar a la puerta de la NBA en un futuro. Un camino que ya han recorrido jugadores como Trey Lyles (Wolves) o Lonnie Walker (Nuggets), utilizando su experiencia europea como plataforma para regresar a Estados Unidos. Martin parece dispuesto a intentar seguir esa misma ruta.

Su pasado en la NBA

Tyrese Martin fue seleccionado con el número 51 del Draft de la NBA de 2022 por los Golden State Warriors, aunque sus derechos fueron traspasados esa misma noche a los Atlanta Hawks. En su primera experiencia en la liga, el alero tuvo un papel testimonial y disputó apenas 16 partidos, con unos promedios de 1,3 puntos en poco más de cuatro minutos por encuentro.

Su evolución fue progresiva y encontró en los Brooklyn Nets el escenario donde comenzó a ganar peso dentro de la rotación. En la temporada 2024-25 dio un importante paso adelante al participar en 60 partidos, 11 de ellos como titular, y elevar sus registros hasta los 8,7 puntos, 3,7 rebotes y 2,0 asistencias en 21,9 minutos por noche.

Mejor momento en Brooklyn Nets

Su techo anotador llegó el 27 de noviembre de 2024 ante Phoenix Suns, cuando firmó 30 puntos, hasta entonces su mejor marca profesional, en una actuación especialmente destacada desde el perímetro con ocho triples. Durante aquella campaña también demostró capacidad para asumir protagonismo ofensivo, alcanzando los 20 puntos en seis ocasiones.

En el curso 2025-26 continuó formando parte de Brooklyn, aunque con un papel algo más reducido. Participó en 37 partidos, promediando 7,3 puntos, 2,9 rebotes y 1,9 asistencias. En febrero de 2026 puso rumbo a los Philadelphia 76ers, donde firmó un contrato two-way que le permitió mantener su vínculo con la NBA.

Los datos de Tyrese Martin en la NBA G League

College Park Skyhawks – 2022/23

23 partidos

18 puntos

9 rebotes

1.8 asistencias

34 minutos

50,3% en tiros de campo

36% en triples

Iowa Wolves – 2023/24