¡La cosa va de ‘ex’ y no es Laprovittola! El gran batacazo de mercado del Barça Basket que ahonda en la crisis

El verano del Barça Basket ha sido de todo menos tranquilo. Los culés cambiaron la plantilla al completo, asi como el banquillo e incluso los despachos. El mercado de fichajes tuvo de todo, adioses difíciles como los de Nico Laprovittola o Vesely, salidas cantadas como la de Willy, incorporaciones interesantes como Nebo o Robinson y también movimientos fallidos como el de Moses Wright.

Un ex sacude aún más la moral del Barça Basket tras la Supercopa ACB

El Barça Basket volvió a llevarse un varapalo importante tras la final de la Supercopa ACB. Los culés sucumbieron ante un Joventut de Badalona liderado por un inconmensurable Nico Laprovittola. El argentino supo aprovechar la propuesta defensiva del equipo culé para castigar desde la línea de tres puntos al conjunto de Aleksander Sekulic. Es tiempo de supercopas y lejos de España, otro exazulgrana sacudió la moral culé.

En un día en el que los aficionados del Barça Basket tuvieron que ver como un jugador que tenían en plantilla les ganaba la Supercopa ACB, tuvieron que afrontar otra dura noticia. La Supercopa Italiana también estaba en juego este fin de semana. Allí, uno de los grandes batacazos del verano, Moses Wright demostró estar llamado a liderar un equipo.

Moses Wright, exhibición y título

Lo curioso de Moses Wright es que no es únicamente un fichaje que no llegó. Su situación generó mucha controversia ya que llegó a firmar con el Barça Basket y dijo adiós sin llegar a debutar. En aquel momento las circunstancias de inestabilidad del club le empujaron a querer marcharse y Olimpia Milano pagó la cláusula. Los azulgranas se quedaron sin cinco titular y el americano viene demostrando que estaba llamado a liderar a los blaugranas.

🚨📈Moses Wright in the first 2 games with Olimpia Milano:



vs Virtus Bologna 20 PTS, 8 REB

vs Reyer Venezia 23 PTS, 6 REB



Win of the Italian SuperCup and first title of the season.#OlimpiaMilano #Milano #LBA pic.twitter.com/pSkZzKigTQ — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) September 20, 2026

Mientras Nico Laprovittola lideraba a su Joventut de Badalona en España, Moses Wright fue el gran héroe en la Supercopa Italiana con Olimpia Milán. El pívot firmó 20 puntos y 8 rebotes en el primer partido y 23 puntos y 6 rebotes en la final. Además, alzando el título al cielo. La noticia no hace más que azuzar las dudas con las operaciones del verano. Eso sí, es un equipo prácticamente nuevo y toca ver si acaba carburando.