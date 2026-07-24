El Barça Basket no se conforma: Sigue la búsqueda de un pívot estrella

El mercado del Barça Basket ha levantado muchas suspicacias. Las informaciones comenzaron con nombres del calado de Sylvain Francisco, Mike James o Alpha Diallo. Sin embargo, la llegada de esas superestrellas no se produjo. El fichaje ‘top’ fue Moses Wright, que salió sin llegar ni a debutar. La desazón es importante, pero el FC Barcelona no se da por vencido.

El Barça Basket no se rinde y quiere suplir a Moses Wright con garantías en el mercado de fichajes

La llegada al Barça Basket en el mercado de fichajes de Moses Wright fue la verdadera alegría de la afición culé. El jugador venía de liderar un Zalgiris muy competitivo y muchos le veían como un refuerzo que podía ser diferencial. Su salida fue un duro golpe que además levantó muchas dudas sobre la entidad. Al cuadro blaugrana han llegado pívots de menos caché. No obstante, parece que no son su sustituto.

Buen refuerzo del Barça. Conseguir a un cupo del nivel de Olek libre y para una rotación de pívots en la que no será el principal, creo que es un acierto.



Porque ahí está la clave: el Barça, según se informa desde Barcelona, sigue en el mercado para fichar un pívot TITULAR. Y si… https://t.co/zqVH3XPLht — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) July 23, 2026

Los aficionados del Barça Basket se desilusionaron al ver que el relevo de Moses Wright en el mercado de fichajes sería Olek Balcerowski. Sin embargo, el periodista Marc del Río informó que el conjunto culé sigue buscando un center titular en el mercado. Josh Nebo y Balcerowski serían jugadores de rotación ante la previsible llegada de una estrella. Este hecho cambia por completo la perspectiva del combinado culé.

Unos movimientos muy criticados, pero ¿Y si son mejores de lo que se piensa?

A pesar del pesimismo, el mercado de fichajes del Barça Basket aún está muy abierto y todo podría cambiar mucho. Las idea era que Josh Nebo supliría a un Willy que no ha cuajado y que Balcerowski sustituye a Fall, un jugador de menor talento, siendo además el polaco cupo. En caso de llegar un center del máximo nivel Euroliga que haga olvidar a un lastrado físicamente Vesely, la línea interior podría dar un salto de calidad.

El Barça Basket sigue buscando un center ‘top’ en el mercado de fichajes. A pesar de ello, las opciones no son sencillas. Los movimientos de traspasos en la Euroliga no han dejado de sucederse y ya quedan pocos nombres destacados que busquen nuevo destino. Otro gran escollo para conformar un juego interior encomiable es la posible salida de Shengelia. El georgiano es un cuatro de máximo nivel y además ha dado alternativas interesantes de falso cinco. En este sentido, retenerlo también será importante para el devenir del equipo.