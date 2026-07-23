De debutar en Euroliga con Valencia Basket a convertirse en fichaje estrella de Primera FEB

El mercado de la ACB sigue dejando movimientos con protagonismo para el Valencia Basket. Uno de los canteranos formados en la entidad taronja, que llegó a debutar con el primer equipo en la Euroliga y posteriormente acumuló experiencia tanto en la Liga Endesa como en la Primera FEB, afronta un nuevo reto en su carrera tras abandonar la ACB y regresar a una categoría inferior.

Movistar Estudiantes se refuerza con Millán Jiménez

Millán Jiménez continuará su carrera en el Movistar Estudiantes, al que llega tras cerrar su etapa en el Hiopos Lleida. El alero riojano se convierte en una de las incorporaciones del conjunto madrileño con el objetivo de reforzar el juego exterior de un equipo que volverá a pelear por el ascenso a la Liga Endesa.

Formado en la cantera del Valencia Basket, Millán Jiménez acumula experiencia tanto en la Liga Endesa como en competiciones europeas. Durante la pasada campaña en la ACB con el Hiopos Lleida, el canterano taronja tuvo minutos de rotación y firmó unos promedios de 5,1 puntos, 4,8 créditos de valoración y 13 minutos por encuentro.

El paso de Millán Jiménez por el Valencia Basket

La trayectoria de Millán Jiménez en el Valencia Basket comenzó en el verano de 2018, cuando llegó a la cantera taronja procedente del ABQ Calahorra siendo todavía júnior de primer año. Apenas un año después, el 19 de diciembre de 2019, dio un paso de gigante al debutar con el primer equipo en un partido de la Euroliga frente al Olimpia Milano, convirtiéndose en uno de los jóvenes talentos que inscribieron su nombre en el Mur dels Somnis del club.

Su estreno en la Liga Endesa llegó durante la temporada 2020-21 y, tras alternar el filial con el primer equipo, en 2022 pasó a formar parte de la primera plantilla de manera definitiva. En total, disputó 35 partidos oficiales con el Valencia Basket antes de iniciar varias cesiones para continuar con su crecimiento deportivo.

Durante su etapa como taronja dejó muestras de las cualidades que lo convierten en un jugador muy valorado: intensidad defensiva, capacidad para ocupar varias posiciones en el perímetro y una notable ética de trabajo. En el filial fue uno de los referentes del equipo, donde firmó unos promedios de 19,1 puntos, 6,6 rebotes, 2,8 asistencias y 21,1 créditos de valoración en LEB Plata antes de consolidarse como jugador profesional.