¿Se han enfriado los Lakers en el dossier Jonathan Kuminga?

Con los nuevos fichajes de la offseason ya cerrados, el front office esperaba completar un traspaso una vez que el alero-pívot renovara su contrato con los Atlanta Hawks. Eso no ha ocurrido.

El interés se ha enfriado

Según Dan Woike de The Athletic, los Lakers se muestran poco motivados para continuar las conversaciones sobre un posible traspaso de Kuminga con los Hawks.

El motivo principal es el salario que el jugador exige para la próxima temporada: $25 millones. Los Lakers no tienen espacio salarial suficiente para ficharlo como agente libre, pero podrían hacerlo mediante un traspaso si él renueva con Atlanta. El problema es que ese intercambio no sería sencillo: la franquicia angelina tendría que incluir dos jugadores como Dalton Knecht y Jarred Vanderbilt, además de elecciones del Draft en el paquete. Por ahora, el front office no está dispuesto a incluir esos picks.

🚨 Jonathan Kuminga was NOT satisfied with the Lakers 2-year, $20 Million offer pic.twitter.com/aah3FzA2AM — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 20, 2026

¿Qué viene ahora?

Con las negociaciones por Kuminga estancadas, los Lakers siguen necesitando nombres de calidad para el puesto de alero, especialmente para la posición cuatro que él debía ocupar. Rob Pelinka y compañía continúan explorando el mercado de la NBA en busca de un jugador alto que pueda cumplir esa función, ya sea mediante un contrato mínimo veterano o a través de un paquete de traspaso.

Por el momento, esa posición la está cubriendo Sandro Mamukelashvili, uno de los primeros fichajes completados en la offseason.