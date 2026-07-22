¿Qué le falta a Valencia Basket para completar su reestructuración tras la desbandada?

Valencia Basket entra en la fase decisiva de la planificación de la plantilla para la temporada 2026-27. Con buena parte del trabajo ya realizado, la dirección deportiva afronta unas semanas clave para terminar de perfilar el equipo de Xavi Albert. El mercado sigue abierto y no se descartan movimientos, aunque desde el club la idea es clara sobre lo que falta para cerrar el mercado.

Valencia Basket y su hoja de ruta para cerrar la plantilla

Tal y como ha informado SER Deportivos Valencia, el Valencia Basket afronta la recta final de la planificación deportiva con solo dos incorporaciones pendientes para dar por cerrada su plantilla de cara a la temporada 2026-27. La dirección deportiva considera que la base del equipo ya está definida y que únicamente resta reforzar el juego interior para completar un grupo de 14 jugadores con el que competir en todas las competiciones.

La prioridad pasa por incorporar dos ala-pívots con perfiles diferentes. El club busca un ‘cuatro’ de referencia que aporte presencia en la pintura y otro jugador con capacidad para alternar las posiciones de alero y ala-pívot, ofreciendo una mayor versatilidad táctica a Xavi Albert.

Ndiaye y una necesidad de fichaje en el entorno del Valencia Basket

Uno de los nombres que ha ganado fuerza en los últimos días es el de Eli John Ndiaye. El ala-pívot hispano-senegalés encaja en el perfil que busca el Valencia Basket para reforzar el juego interior y, además, aportaría el valor añadido de ocupar una plaza de cupo de formación, un aspecto muy cotizado en la confección de las plantillas. Sin embargo, la salida de Mario Hezonja rumbo a la NBA podría hacer que el Real Madrid decidiera igualar la oferta taronja y retener al jugador.

Aunque la prioridad del club parece centrarse en incorporar un ala-pívot —destinando incluso la plaza de extracomunitario a esa posición—, en el entorno del Valencia Basket también existe la sensación de que la plantilla necesitaría un escolta con mayor capacidad anotadora o un alero puro que ampliara las opciones exteriores.

En cualquier caso, la entidad mantiene abierta la posibilidad de aprovechar oportunidades de mercado, una filosofía habitual desde la llegada de Luis Arbalejo a la dirección deportiva, donde la planificación permanece siempre sujeta a posibles movimientos de última hora.

Fichajes Valencia Basket 2026-27