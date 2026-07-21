El proyecto de Valencia Basket se refuerza con un entrenador TOP Euroliga en el cuerpo técnico 

La salida de Pedro Martínez obliga al Valencia Basket a reorganizar su estructura técnica con el objetivo de mantener la competitividad y la identidad del equipo. El club trabaja en reforzar su modelo de juego y dar continuidad a un estilo reconocible, motivo por el que ha fichado varios integrantes nuevos en el cuerpo técnicopara dart apoyo a Xavi Albert.

Israel González reforzará a Xavi Albert en Valencia Basket

Tal y como ha desvelado Deportes Cope Valencia, Israel González llega al Valencia Basket como asistente principal de Xavi Albert, aportando una amplia experiencia al más alto nivel europeo. El técnico cántabro dirigió al Alba Berlín durante varias temporadas en Euroliga, donde acumuló más de un centenar de partidos y logró un doblete nacional en Alemania, consolidándose como un entrenador de prestigio en el baloncesto europeo.

Su perfil encaja con la idea de juego del Valencia Basket, basada en un ritmo alto, dinamismo ofensivo y protagonismo del tiro exterior. Tras su última etapa en Italia, Israel González aterriza en el conjunto taronja para reforzar el cuerpo técnico y aportar conocimiento táctico, liderazgo y experiencia junto a Xavi Albert, tras la salida de Pedro Martínez.

Otros dos fichajes para Xavi Albert en Valencia Basket

Otra de las novedades en el cuerpo técnico de Valencia Basket es la vuelta de Javi Vilaplana, que regresa para asumir un rol clave en el desarrollo individual de los jugadores y el análisis de vídeo. El técnico valenciano, que venía de ejercer como primer entrenador en el CB Llíria, vuelve a una casa que conoce bien y en la que cuenta con la plena confianza de Xavi Albert.

Por su parte, Joan Maroto continuará como uno de los pilares del cuerpo técnico, afrontando su decimotercera temporada en el primer equipo. Su experiencia, conocimiento del club y capacidad para adaptarse a diferentes entrenadores lo convierten en una figura fundamental dentro del vestuario del Valencia Basket.

Valencia Basket y Barça Basket, en la Supercopa Endesa

El Barça Basket será el rival del Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa Endesa 2026, en un duelo que se disputará el sábado 19 de septiembre en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona. Este enfrentamiento decidirá a uno de los finalistas del torneo, cuya final tendrá lugar al día siguiente, el domingo 20, ante el ganador de la otra semifinal entre Joventut Badalona y Baskonia.