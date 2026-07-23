Movistar Estudiantes, a un paso de cerrar la renovación más importante del verano

Hace apenas unas semanas parecía una operación prácticamente imposible, pero todo apunta a que este final de julio traerá una de las mejores noticias para el Movistar Estudiantes de Primera FEB. El club está muy cerca de cerrar la renovación de una pieza fundamental en el sistema de Toni Ten, un jugador diferencial sobre el que quiere seguir construyendo un proyecto con un objetivo claro: pelear de nuevo por el ascenso a la Liga Endesa.

Omar Silverio continuará en Estudiantes

Importante reconstrucción la que está llevando a cabo el Movistar Estudiantes durante esta offseason. El conjunto colegial ya ha reforzado su plantilla con las incorporaciones de Fer Zurbriggen, Iván Aurrecoechea, Travis Munnings, Jordan Walker y, más recientemente, Millán Jiménez, llegado desde el Valencia Basket. Sin embargo, la operación más esperada todavía estaba pendiente. Según informan desde Madrid Canal Estudiantes y Alen Martín, el club está muy cerca de hacer oficial la continuidad de una de las piezas fundamentales del proyecto de Toni Ten, que renovará por una temporada más.

Omar Silverio seguirá defendiendo la camiseta del Movistar Estudiantes en la temporada 2026-27, en una continuidad que puede considerarse la gran noticia del verano para el conjunto estudiantil. El escolta dominicano, nacido en Santiago de los Caballeros, se ha convertido en una pieza imprescindible dentro del sistema de Toni Ten. Durante la pasada campaña firmó unos promedios de 13 puntos, 2 rebotes y 1,7 asistencias por partido, elevando todavía más su rendimiento en el playoff, donde alcanzó los 16,8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias de media, confirmándose como uno de los líderes del equipo en los momentos decisivos.

Tras finalizar la temporada con el Movistar Estudiantes sin lograr el ansiado ascenso a la Liga Endesa, Omar Silverio regresó a su país para incorporarse a Metros de Santiago. En la liga dominicana está firmando unos promedios de 8,2 puntos, 2 rebotes y 2,4 asistencias por encuentro. Todo apunta a que su renovación será anunciada de forma oficial en los próximos días, asegurando la continuidad de una pieza clave del perímetro estudiantil junto a Fer Zurbriggen, Jordan Walker y Millán Jiménez de cara al curso 2026-27.

Primera FEB a ritmo frenético

La offseason del Movistar Estudiantes había generado ciertas dudas por la cantidad de movimientos todavía pendientes, pero la posible continuidad de Omar Silverio cambia el escenario y refuerza la candidatura del conjunto colegial a pelear por uno de los dos billetes de ascenso a la Liga Endesa. Mantener a una pieza diferencial del perímetro sería un paso clave para un proyecto que busca volver a estar en la pelea por el objetivo máximo.

Un verano en Primera FEB que está teniendo como gran protagonista a un Dreamland Gran Canaria liderado por Bruno Savignani, aunque otros aspirantes como Covirán Granada o HLA Alicante también están configurando plantillas con nombres interesantes para la próxima temporada.