El inesperado regreso que estudia el Real Madrid: así está la operación Tristan Vukcevic

El Real Madrid continúa rastreando el mercado en busca de refuerzos para su juego interior. En las últimas semanas han aparecido numerosos nombres sobre la mesa, con perfiles muy diferentes entre sí, lo que evidencia que el club mantiene abiertas varias vías. En ese escenario, Juan Carlos Sánchez también mira hacia la NBA, donde emerge una opción con pasado blanco: Tristan Vukcevic. El canterano madridista vuelve a estar en el radar, aunque su regreso se presenta como una operación compleja y lejos de resultar sencilla.

Gusta a Pedro Martínez, pero hay un problema

Tristan Vukcevic nació en Siena (Italia), aunque representa internacionalmente a Serbia. Sus primeros pasos como jugador los dio en las categorías inferiores de Olympiacos, antes de incorporarse a la cantera del Real Madrid en 2018, ya en edad cadete. Su progresión fue meteórica y el 11 de octubre de 2020 debutó con el primer equipo blanco. Tras completar su etapa de formación en el club madridista, puso rumbo al Partizan de Belgrado, donde militó entre 2022 y 2024 antes de dar el salto a la NBA.

Seleccionado en el puesto 42 del Draft de la NBA de 2023 por los Washington Wizards, Tristan Vukcevic ha disputado ya 94 partidos con la franquicia de la capital estadounidense. En la pasada temporada firmó unos promedios de 9 puntos, 3 rebotes y 1,1 asistencias en 49 encuentros, confirmando una evolución constante en su juego. Para el Real Madrid, su incorporación supondría sumar un interior con proyección, experiencia en la NBA y un profundo conocimiento de la casa, además de un jugador mucho más completo y maduro que el que abandonó Valdebebas hace unos años.

Sin embargo, se trata de una operación muy compleja y con numerosos obstáculos. Los Washington Wizards apostaron por Tristan Vukcevic el pasado mes de febrero, convirtiendo su contrato dual en un contrato estándar por tres temporadas y un valor cercano a los nueve millones de dólares, con opción de equipo para el último año. Este escenario impide que el pívot serbio tenga libertad para negociar su salida, por lo que cualquier regreso al Real Madrid pasaría, en primer lugar, por alcanzar un acuerdo con la franquicia de la NBA para rescindir su vínculo y convertirse en agente libre.

Roster largo en Washington Wizards

Los Washington Wizards buscan dar un salto competitivo en la Conferencia Este tras incorporar a un número uno del Draft como AJ Dybantsa, además de contar con piezas de enorme peso como Anthony Davis y Trae Young, junto a jóvenes con un papel relevante en el proyecto como Alex Sarr, Bub Carrington, Kyshawn George o Bilal Coulibaly. En este contexto, la gran incógnita pasa por saber qué papel tendrá Tristan Vukcevic dentro de la rotación de Brian Keefe y si el pívot serbio dispone de un espacio real en el nuevo proyecto de la franquicia capitalina.

La continuidad de Brian Keefe al frente del equipo es un factor que puede jugar a favor de Tristan Vukcevic, ya que el técnico conoce su evolución y podría mantener la confianza en el interior serbio. A ello se suman las posibles incógnitas que puede generar la presencia de una figura como Anthony Davis, cuyo peso en la rotación y disponibilidad física serán claves.

Además, Washington puede valorar que, con solo 23 años, Vukcevic todavía tiene margen de crecimiento y puede convertirse en una pieza importante dentro de la segunda unidad. Sin embargo, el mercado NBA siempre deja margen para los movimientos inesperados durante la offseason y no se puede descartar completamente que el jugador termine buscando una salida y llegue a la agencia libre en las próximas semanas.