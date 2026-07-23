¿Quién sale? Nueva incorporación obliga a Lakers a dejar libre a un jugador

La incorporación de Matisse Thybulle el pasado lunes hizo que Los Angeles Lakers llegara a 16 jugadores en su plantilla, sin contar los contratos bidireccionales. Según las reglas de la NBA, la oficina de la franquicia tendrá que dejar libre a un nombre antes del comienzo de la temporada regular.

¿Quién sale de Lakers?

Con un jugador más de lo permitido en el plantel, Rob Pelinka y JJ Redick tendrán que sacrificar a alguien. Según los rumores, ninguno de los nombres recién incorporados será cortado, lo que deja como opciones a Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht, Jake LaRavia o Bronny James.

The Los Angeles Lakers now have 16 contracted players and must trade or release ONE PLAYER before the season begins 👀



Who will be dropped?



🔶 Bronny James

🔶 Jarred Vanderbilt

🔶 Jake LaRavia

🔶 Jaden Hardy

🔶 Dalton Knecht



(via Evan Sidery) pic.twitter.com/UQFJ2FAdUh — Basketball Forever (@bballforever_) July 20, 2026

La mejor opción para aliviar la masa salarial sería cortar a Vanderbilt, quien recibirá $12,4 millones la próxima temporada, aunque el plantel no cuenta con tantos jugadores para su posición, por lo que la vacante tendría que reponerse, elevando de nuevo el número de atletas en el roster.

Entre Knecht, LaRavia y Bronny, el que tiene más chances de dejar Los Ángeles es Knecht, quien fue el nombre menos utilizado por JJ Redick la temporada pasada.

Otra salida posible

Otra alternativa para la oficina de la franquicia es trabajar con intercambios. Los ejecutivos pueden incluir a dos jugadores a cambio de un solo nombre que cubra la necesidad del equipo, sobre todo en las posiciones de ala.

Las negociaciones por Jonathan Kuminga, por ejemplo, dependían de un paquete de intercambio; no se cerraron porque el ala-pívot pide un salario cercano a los $25 millones y Lakers no quiere incluir selecciones de Draft en la negociación, solo jugadores.