¡París ya tiene entrenador Euroliga! Deja la NBA y asume el reto con un ayudante de lujo 

Con la pretemporada cada vez más cerca, los equipos de la Euroliga han terminado de perfilar sus banquillos de cara al curso 2026-27. El mercado de entrenadores ha dejado varios movimientos destacados este verano, con cambios en algunos de los principales clubes de la competición y la llegada de nuevos proyectos. Entre las últimas incorporaciones destaca París Basketball, que incorpora un técnico procedente de la NBA.

París Basketball ya tiene entrenador: Maxime Lefèvre

El Paris Basketball ha oficializado el nombramiento de Maxime Lefèvre como nuevo entrenador principal para la temporada 2026-27. A sus 39 años, el técnico francés afrontará su primera experiencia al frente de un equipo profesional tras desarrollar toda su carrera en la NBA, donde ha formado parte durante siete temporadas de los Minnesota Timberwolves.

El conjunto parisino vuelve a apostar por un perfil joven y con proyección para liderar un proyecto que seguirá compitiendo en la Euroliga, manteniendo la línea marcada en los últimos años con entrenadores como Tuomas Iisalo o Thiago Splitter. Con esta incorporación, el Paris Basketball cierra su banquillo de cara al nuevo curso con el objetivo de consolidarse en la zona media-alta del baloncesto europeo.

Las funciones de Maxime Lefèvre en la NBA antes de la Euroliga

Durante su etapa en los Minnesota Timberwolves, Maxime Lefèvre desempeñó un papel clave en el desarrollo diario del equipo. Inició su trayectoria como entrenador de desarrollo de jugadores y coordinador de vídeo, encargándose del análisis táctico de los rivales y del rendimiento del propio equipo, además de trabajar de forma individual con los jugadores para potenciar aspectos técnicos y acelerar su evolución.

En 2022 pasó a formar parte del cuerpo técnico de Chris Finch como entrenador asistente, participando en la preparación de los partidos, el diseño de estrategias y la toma de decisiones junto al resto del staff de una de las franquicias más competitivas de la Conferencia Oeste.

Pierric Poupet llega como segundo entrenador al Paris Basketball

En esta nueva etapa al frente del Paris Basketball contará como segundo entrenador con Pierric Poupet, técnico francés con experiencia al máximo nivel europeo. Poupet llega procedente del ASVEL Villeurbanne, donde ejerció como entrenador principal durante las dos últimas temporadas y media, dirigiendo al conjunto tanto en la liga francesa como en la Euroliga. Su incorporación aportará un amplio conocimiento del baloncesto europeo y complementará la experiencia de Lefèvre adquirida en la NBA.