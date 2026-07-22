Un fichaje de pizarra: ¿Qué puede aportar Olek Balcerowski al Barça Basket?

El Barça Basket sigue reforzándose en el mercado de fichajes. Tras varios movimientos oficializados, otros parecen estar verdaderamente próximos. Olek Balcerowski rescindió contrato con Unicaja de Málaga y parece que las negociaciones con el conjunto azulgrana están verdaderamente avanzadas.

El Barça Basket podría incorporar en el mercado de fichajes un pívot con una trayectoria singular

La carrera de Olek Balcerowski ha tenido muchas idas y venidas. Su llegada al Barça Basket en el mercado de fichajes supone una apuesta por un perfil menos mediático que otros jugadores. Su trayectoria ha tenido luces y sombras. Su techo es alto, pero también puede ser un movimiento arriesgado. La no llegada de Moses Wright hace que la contratación no se vea con todos los buenos ojos que podría verse, sobre todo dadas las expectativas que había generado el pívot de Zalgiris. Eso sí, tiene aptitudes diferenciales y únicas.

💣⏳Olek Balcerowski leaves Unicaja Malaga.



He is set to sign a contract with FC Barcelona, I can confirm @jcv249 #EuroLeague #Barcelona #Unicaja pic.twitter.com/FKDS1fscmx — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) July 20, 2026

La incorporación de Olek Balcerowski es una apuesta arriesgada en el mercado de fichajes. Su irrupción en Gran Canaria deslumbró a todos los aficionados de la Liga Endesa. Su rendimiento le llevó a firmar por Panathinaikos. Su oportunidad en la Euroliga no resultó del todo provechosa y en su regreso a España, en Unicaja de Málaga ha dejado destellos del jugador que fue, pero con algo menos de consistencia. Sin embargo, la pizarra puede ser clave.

Olek Balcerowski, un jugador que podría cambiar los clásicos

El que posiblemente acabe siendo jugador del Barça Basket en el actual mercado de fichajes es un perfil muy peculiar. Su tamaño es el de los grandes gigantes europeos, rozando los 2.20m. Sin embargo, lejos de los Moustapha Fall o Youssoupha Fall, incluso del propio Tavares, es un interior verdaderamente móvil. El center está a caballo entre uno de los techos de la competición y un ala-pívot. Corre la pista y le gusta jugar de cara al aro.

El Barça Basket suele buscar en el mercado de fichajes un anti-Tavares. En este caso, Olek Balcerowski podría ser ese tipo de jugador. De hecho, ha tenido grandes actuaciones frente al caboverdiano en varias ocasiones. Si bien es cierto que los culés acaban jugándose gran cantidad de títulos frente al Real Madrid, la realidad es que el polaco puede aportar mucho más. El ex de Unicaja brilló de la mano del esloveno Jaka Lakovic, compatriota del que parece que será el técnico culé, Aleksander Sekulic.