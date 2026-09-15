El superviviente del Barça Basket que podría tener menos minutos de los esperados

El Barça Basket de Sekulic ya sabe lo que es levantar un título esta temporada. El conjunto azulgrana se proclamó campeón de la Lliga Catalana en Tarragona tras imponerse al iLERNA Lleida por 96-87, con un último cuarto decisivo. Ahora, todas las miradas están puestas en la Supercopa Endesa, el primer gran título del curso, y en la semifinal ante Valencia Basket. Sin embargo, mientras el equipo prepara su asalto al primer trofeo nacional de la temporada, una incógnita empieza a sobrevolar: ¿qué papel y cuántos minutos tendrá uno de los pocos supervivientes del Barça de la pasada campaña?

Los objetivos de Juan Nuñez

Hasta once fichajes ha realizado el Barça Basket durante esta offseason, dejando a Juan Núñez como uno de los pocos supervivientes del proyecto de la pasada temporada. El base madrileño afronta así un curso especialmente importante, con el objetivo de recuperar su mejor versión y, sobre todo, dejar atrás los problemas físicos que han condicionado su etapa azulgrana desde que llegó procedente del Ulm hace dos años.

El segundo gran objetivo pasa por ganarse un papel importante dentro del engranaje de Aleksander Sekulic, aunque la competencia en la posición de base será máxima. No en vano, el Barça Basket ha incorporado a dos jugadores que pueden ocupar su puesto, Justin Robinson y Umoja Gibson. La Lliga Catalana ya ha dejado algunas dudas e interrogantes sobre el rol que tendrá Núñez durante la temporada, pero será el paso de las semanas el que termine dictando sentencia.

Pocos minutos en Lliga Catalana

La primera gran prueba para medir el rol de Núñez llegaba en Tarragona, donde el internacional español fue uno de los jugadores menos utilizados por Aleksander Sekulic a lo largo de los tres encuentros disputados. Solo frente al Manresa logró superar los diez minutos sobre la pista, firmando además seis puntos. Un dato especialmente llamativo si tenemos en cuenta que, en ese partido, todos los jugadores azulgranas salvo Ubal superaron la barrera de los diez minutos.

La siguiente parada será Badalona, con una semifinal ante Valencia Basket que servirá también para empezar a despejar la incógnita sobre el rol de Juan Núñez. Todo apunta a que Justin Robinson parte con ventaja para ocupar la posición de base titular, mientras que Umoja Gibson asumiría el papel de revulsivo desde el banquillo. El estadounidense aporta una dosis de electricidad, verticalidad y amenaza exterior que está convenciendo a Sekulic desde el primer momento. En este escenario, Núñez deberá luchar por encontrar su espacio dentro de una rotación con mucha competencia en la dirección.

Los minutos de los bases del Barça Basket en Lliga Catalana

Justin Robinson

MoraBanc Andorra: 25 minutos, 11 puntos, 3 asistencias

Kid&Us Manresa: 20 minutos, 17 puntos, 2 asistencias

iLERNA Lleida: 22 minutos, 19 puntos, 7 asistencias

Umoja Gibson

MoraBanc Andorra: 19 minutos, 9 puntos, 4 asistencias

Kid&Us Manresa: 13 minutos, 2 puntos, 3 asistencias

iLERNA Lleida: 16 minutos, 9 puntos, 5 asistencias

Juan Nuñez