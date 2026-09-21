¿Se planteó bien el partido? La propuesta del Barça Basket hace aguas y deja una exhibición antológica

El Barça Basket tenía la oportunidad de iniciar una nueva era. Los culés llevan mucho tiempo sin conquistar un título y la Supercopa ACB era una gran oportunidad para ello. Joventut de Badalona no vendería barata la piel en casa y también con hambre de títulos. La Penya acabó llevándoselo con un inconmensurable Nico Laprovittola. Ahora, llegan las preguntas incómodas.

Aleksander Sekulic y su primera gran decisión con el Barça Basket

Muchas miradas estaban puestas en el entrenador del Barça Basket. Aleksander Sekulic acaba de llegar y los aficionados escudriñan su libreto en cada encuentro. La Supercopa ACB era su primera oportunidad de alzar un título. El entrenador planteó una defensa contra Nico Laprovittola que derivó en una exhibición antológica. El argentino entró en ebullición, pero parte de la performance tuvo que ver con la defensa culé.

Nico Laprovittola se llevó el MVP en un encuentro marcado por su excelso acierto en el triple. El propio Aleksander Sekulic en el post partido le señaló como artífice de la derrota culé. Sin embargo, no son pocas las dudas que generó la propuesta defensiva. El Barça Basket inició la final de la Supercopa ACB con el defensor de balón pasando por debajo en los bloqueos directos al argentino. En varias de estas situaciones castigó y su confianza fue en aumento. A mitad de encuentro cambió la propuesta a cambios defensivos buscando frenar la sangría. El de Morón estaba ya en ebullición y castigó a los interiores del FC Barcelona con su tiro sobre bote atacándoles en uno contra uno.

Nico Laprovittola y su particular redención

El Barça Basket puso en marcha una revolución en el mercado de fichajes y dijeron adiós a varios pesos pesados, entre ellos, Nico Laprovittola. Había dudas sobre si deberían haber retenido al genio de Morón. Sin embargo, su edad y su reciente historial de lesiones pesaba en contra. Los culés han tenido que ver como un jugador al que dijeron adiós les ganaba prácticamente solo el primer título, la Supercopa ACB.

Había muchas miradas puestas en el Barça Basket en la Supercopa ACB. Los aficionados hacen tiempo que no celebran un título. Por este motivo y con muchos titubeos en plantilla y staff los seguidores estaban de bruces. La fatídica derrota, la propuesta defensiva ineficaz y que el verdugo fuera un ex, solo ha hecho que sacudir la moral de los culés más acérrimos.