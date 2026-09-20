El factor diferencial del nuevo Barça Basket que busca acabar con tres años de sequía

El nuevo Barça Basket de Sekulic luchará por levantar un título tres años después del último, conquistado en la Liga Endesa con Sarunas Jasikevicius en el banquillo. Desde entonces, el proyecto azulgrana ha vivido una profunda transformación, con numerosos fichajes y tres entrenadores diferentes: Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual.

Final de Supercopa Endesa ante ASISA Joventut

El primer gran reto de esta nueva etapa, con el técnico esloveno al frente del banquillo, llegará en la final de la Supercopa Endesa. El Barça Basket se medirá este domingo, a partir de las 19:00 horas, al anfitrión ASISA Joventut, en un duelo que pondrá el primer título de la temporada en juego y permitirá medir el potencial de un proyecto completamente renovado, pero también en construcción, que ha incorporado hasta once nuevos jugadores durante el verano.

Uno de esos fichajes se convirtió en una de las grandes noticias de las semifinales ante Valencia Basket. Olivier Nkamhoua, incorporado por el conjunto azulgrana el pasado mes de julio procedente de Varese, firmó un notable doble-doble con 10 puntos y 12 rebotes, pero más allá de sus estadísticas dejó sensaciones especialmente positivas. El interior finlandés mostró argumentos para convertirse en una pieza importante dentro del sistema de Aleksander Sekulic y su cuerpo técnico, aportando soluciones en diferentes posiciones y en ambos lados de la pista.

Nkamhoua: capacidad bidireccional

El Barça Basket afronta este inicio de curso condicionado por las lesiones de Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou, a las que se sumó durante la segunda mitad del partido la descalificación de Josh Nebo, principal referencia del equipo en la posición de cinco, tras recibir dos faltas antideportivas. Un escenario que permitió a Olivier Nkamhoua mostrar todas sus virtudes y convertirse en una pieza clave en ambos lados de la pista.

El interior destacó por su capacidad para generar conexiones con el backcourt, su presencia en el rebote y, especialmente, por su versatilidad bidireccional. Una característica que ofrece a Sekulic una herramienta de gran valor para alternar posiciones y afrontar diferentes cambios defensivos sin perder consistencia, ampliando así las posibilidades tácticas del nuevo Barça Basket.

Utilizado como cinco

El jugador finlandés, formado en la NCAA entre Tennessee y Michigan, debutó oficialmente con la camiseta del Barça Basket ante el Valencia Basket con una actuación que dejó muy buenas sensaciones. Nkamhoua terminó el encuentro con 22 de valoración y fue, además, el jugador azulgrana con más minutos en pista, con 24:29.

Su impacto fue especialmente visible cerca del aro y en situaciones de transición, pero también ofreció soluciones como cinco, asumiendo protagonismo en el juego interior junto a perfiles como Joel Parra o Justin Minaya. Además, dejó buenos minutos en la defensa en zona planteada por Sekulic, que durante diferentes fases del encuentro optó por esta alternativa táctica antes que aumentar la presencia de Balcerowski en pista.

Estadísticas de Nkamhoua ante Valencia Basket