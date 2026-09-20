¿Malas noticias para el Barça Basket? Novedades en el esperado Palau Blaugrana

Las secciones del FC Barcelona que utilizan el Palau Blaugrana como escenario habitual, entre ellas el Barça Basket, no recibieron precisamente ‘buenas noticias‘ durante la Asamblea del club celebrada el sábado 19 de septiembre. Una jornada que coincidió, además, con la disputa de las semifinales de la Supercopa Endesa, en las que el equipo de baloncesto sí cumplió sobre la pista y logró el billete para una final en la que buscará conquistar su primer título en tres años.

El FC Barcelona no pagará el nuevo Palau

La construcción del nuevo Palau Blaugrana se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la Junta Directiva del FC Barcelona de cara a 2031. Las secciones del club necesitan un nuevo hogar ante el evidente desgaste de una instalación que acumula más de medio siglo de historia y que ya no responde a las exigencias actuales del deporte de élite. La propia Euroliga lleva tiempo reclamando mejoras para que el pabellón pueda acoger con todas las garantías partidos de la máxima competición continental. El actual Palau Blaugrana fue inaugurado el 23 de octubre de 1971 y es obra de los arquitectos Francesc Cavaller y Josep Soteras.

Según explicaron Joan Laporta y Ferran Olivé, vicepresidente económico del FC Barcelona, durante la Asamblea General Ordinaria, el proyecto del futuro Palau Blaugrana no supondrá un coste directo para las arcas del club ni generará nueva deuda. Laporta aseguró que la nueva instalación queda fuera de los 300 millones de euros contemplados en el proyecto del Espai Barça y que su financiación se abordará mediante fórmulas alternativas. “El nuevo Palau Blaugrana no entra en los 300 millones. Estamos buscando soluciones. No implicará deuda y no impactará en la financiación del Espai Barça. Estamos trabajando en fórmulas alternativas”, explicó el presidente azulgrana.

¿Cuál es la solución?

El FC Barcelona estudia que la construcción y la explotación del futuro Palau Blaugrana queden en manos de inversores externos. El nuevo pabellón estaría ubicado en los terrenos que ocupaba el antiguo Miniestadi y el modelo de concesión todavía está por concretar, aunque se barajan periodos de entre 25 y 50 años.

La fórmula permitiría al club mantener la propiedad del recinto y, al mismo tiempo, ceder a una empresa externa el derecho de uso y explotación durante un periodo determinado. “El club sería propietario, pero cedería el terreno a otra empresa con un derecho de explotación de entre 25, 30 o 50 años. Tú cedes el derecho de uso y al cabo de unos años volverá a ser tuyo”, explicó el vicepresidente económico del FC Barcelona.

Dudas en una instalación sin ingresos

Una fórmula que puede generar dudas, especialmente teniendo en cuenta que el gran objetivo de la entidad pasa por completar el proyecto del Camp Nou. En este sentido, Ferran Olivé explicó que el actual Palau Blaugrana no genera ingresos ni beneficios para el club. Sobre la posibilidad de externalizar tanto la construcción como la explotación del futuro pabellón, el vicepresidente económico aseguró que ya existen varias ofertas sobre la mesa para un recinto que está previsto que tenga una capacidad aproximada de 15.000 espectadores.

Los datos del futuro hogar del Barça Basket