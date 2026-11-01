Clasificación de la Euroliga: Real Madrid, Valencia y Barça, en el pelotón de siete equipos con 6-3 tras la jornada 9

Real Madrid, Valencia y Barça están entre los siete equipos con 6-3 tras la jornada 9 de la Euroliga, a uno de Panathinaikos y Olympiacos; el Baskonia, último con 1-8.

Siete equipos comparten el balance de 6-3 tras la novena jornada de la Euroliga, y tres de ellos son españoles: el Real Madrid es cuarto, el Valencia Basket quinto y el Barça octavo, todos a una victoria del Panathinaikos y el Olympiacos, que lideran con 7-2. En el otro extremo, el Kosner Baskonia cierra la tabla con 1-8, según la clasificación oficial de la Euroliga.

El pelotón de 6-3 lo forman, por este orden, Crvena Zvezda, Real Madrid, Valencia Basket, Hapoel Tel Aviv, Fenerbahçe, Barça y Dubai Basketball. Entre el tercero y el noveno no hay ninguna victoria de diferencia, y el Zalgiris, décimo, está a una con 5-4.

La parte alta de la Euroliga tras la jornada 9

Pos. Equipo Balance Diferencia 1 Panathinaikos 7-2 +86 2 Olympiacos 7-2 +51 3 Crvena Zvezda 6-3 +80 4 Real Madrid 6-3 +74 5 Valencia Basket 6-3 +61 6 Hapoel Tel Aviv 6-3 +45 7 Fenerbahçe 6-3 +30 8 Barça 6-3 +25 9 Dubai Basketball 6-3 +21 10 Zalgiris 5-4 +17 Clasificación de la Euroliga 2026-27 tras la jornada 9, según la clasificación oficial de la Euroliga.

Real Madrid, cuarto: seis victorias seguidas tras empezar 0-3

El equipo de Pedro Martínez llega a noviembre con la mejor racha de la competición: es el único de los veinte con sus cinco últimos partidos ganados, y en realidad suma seis triunfos consecutivos desde el 86-76 al Partizan del 8 de octubre. Antes había perdido sus tres primeros partidos, todos fuera, ante Dubai (78-77), Anadolu Efes (94-84) y Hapoel Tel Aviv (102-98).

En la novena jornada, el jueves 29 de octubre, el Real Madrid derrotó 95-76 al Fenerbahçe en el Movistar Arena, dos días después de ganar 86-104 en la pista del Baskonia. Sus números: 3-0 en casa, el único equipo español invicto como local, y 3-3 a domicilio. Ha anotado 866 puntos y ha recibido 792, una diferencia de +74, la tercera mejor del torneo, por detrás de las del Panathinaikos (+86) y el Crvena Zvezda (+80).

Valencia Basket, quinto con el ataque más productivo

El Valencia Basket es el equipo que más puntos ha anotado en estas nueve jornadas, 867, por 806 recibidos (+61). Su balance es de 3-2 en la Roig Arena y 3-1 fuera, con victorias en las pistas del Besiktas, el ASVEL y el Paris Basketball. En casa perdió ante el Olympiacos (97-102) y el Maccabi (88-91).

El conjunto valenciano cerró la jornada con una derrota en el Palau Blaugrana. Sus cinco últimos partidos dejan dos victorias y tres derrotas, y el 86-78 al Fenerbahçe del 27 de octubre fue su último triunfo europeo.

Barça, octavo: tres victorias seguidas y +25

El Barça ganó 98-94 al Valencia Basket el viernes 30 de octubre y encadena tres victorias, tras las logradas en las pistas del Armani Milán (81-89) y el Bayern (84-88). Su última derrota fue el 100-105 ante el Olympiacos del 16 de octubre, y de sus cinco últimos partidos ha ganado cuatro.

Los azulgranas tienen un 3-2 en el Palau y un 3-1 lejos de Barcelona, con 809 puntos a favor y 784 en contra (+25). Tienen el mismo balance y el mismo registro como local y como visitante que el Valencia y el Dubai, y los separa de ellos la diferencia de puntos.

Baskonia, último: seis derrotas europeas seguidas

El Baskonia cayó 94-79 en la pista del ASVEL el viernes 30 de octubre y es vigésimo con 1-8, el mismo balance que el Armani Milán, que figura por delante con una diferencia de -74. La del equipo vitoriano, -99 (748 puntos a favor y 847 en contra), es la peor de la Euroliga.

Los de Velimir Perasovic han perdido sus cinco últimos partidos en la clasificación, y son seis seguidos desde el 84-92 ante el Besiktas del 9 de octubre. Su única victoria fue el 86-76 al Armani Milán de la tercera jornada, en el Buesa Arena, donde tienen un 1-4. Fuera de casa están 0-4.

Qué significa: seis plazas de playoffs y cuatro de Play-In

La fase regular de la Euroliga 2026-27 tiene 38 jornadas, así que quedan 29 por disputar. Al final, los seis primeros pasan directamente a los playoffs, al mejor de cinco partidos, y los clasificados del séptimo al décimo juegan el Play-In, programado para el 20 y el 23 de abril. Con la tabla de hoy, Real Madrid y Valencia ocupan plaza de playoffs y el Barça, de Play-In, separados entre sí por la diferencia de puntos y no por victorias.

El calendario de la jornada 10

Real Madrid – Panathinaikos : miércoles 4 de noviembre, 20:45 horas, Movistar Arena.

: miércoles 4 de noviembre, 20:45 horas, Movistar Arena. Fenerbahçe – Baskonia : jueves 5 de noviembre, 19:00 horas, Estambul.

: jueves 5 de noviembre, 19:00 horas, Estambul. Hapoel Tel Aviv – Barça : jueves 5 de noviembre, 19:45 horas, Arena 8888 de Sofía.

: jueves 5 de noviembre, 19:45 horas, Arena 8888 de Sofía. Armani Milán – Valencia Basket: jueves 5 de noviembre, 20:30 horas, Unipol Forum.

La décima jornada arranca el miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas con el Real Madrid recibiendo al líder, el Panathinaikos, en el Movistar Arena, y los otros tres equipos españoles juegan fuera el jueves 5.