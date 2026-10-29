Laporta defiende una Euroliga en manos de sus clubes: “Mi visión es mantener la propiedad de la competición”

Joan Laporta defiende la unidad de los propietarios de la Euroliga y el modelo actual, con la NBA de fondo, y confía en que el Barça firme “una muy buena temporada”.

Joan Laporta quiere que la Euroliga siga siendo de sus clubes. El presidente del Barça defendió la unidad de los propietarios y el modelo actual de la competición, con el proyecto de la NBA en Europa de fondo, en una entrevista difundida por la propia Euroliga tras la reunión de accionistas celebrada en Como (Italia).

Laporta encabezó la delegación azulgrana en ese encuentro de los clubes propietarios de la Euroliga, celebrado el martes 6 de octubre a orillas del lago de Como. La competición ha difundido después las reflexiones de varios asistentes, entre ellos Tony Parker (ASVEL), Herbert Hainer (Bayern) y Dimitris Giannakopoulos (Panathinaikos).

Laporta: “Mi visión es mantener la propiedad de la competición”

“Mi visión es mantener la propiedad de la competición”, afirmó Laporta, en declaraciones recogidas por Sport. El presidente explicó el porqué: “Necesitamos estar juntos, mantenernos unidos, porque la Euroliga lleva mucho tiempo desarrollándose con esta estructura, en la que somos los propietarios quienes tomamos las decisiones que interesan a nuestra competición”.

Para Laporta, el siguiente paso pasa por la confianza entre los socios. “Lo más importante es construir el mayor nivel de confianza posible entre nosotros para establecer una visión estratégica común”, señaló. También se mostró partidario de crecer: “La mayoría de nosotros pensamos que el mejor camino es mantener nuestra competición como Euroliga, hacerla más fuerte y aumentar el número de clubes participantes”.

En esa reunión, según la Euroliga, los clubes accionistas alcanzaron un acuerdo estratégico para transformar las licencias actuales en franquicias y ampliar el número total de franquicias de la liga.

La NBA, referente en lo comercial

El dirigente azulgrana no cerró la puerta a otras vías y citó a la NBA como ejemplo en el terreno comercial. “Tenemos que estar abiertos a todas las oportunidades que puedan surgir en el mundo del baloncesto. Es importante tener la mentalidad de aprender de aquellos que han tenido éxito”, explicó.

Eso sí, con un matiz: “Podemos aprender muchas cosas de los demás, pero debemos adaptar esas nuevas técnicas y conocimientos a nuestra manera de entender el baloncesto y a nuestra competición”.

El centenario y el regreso a lo más alto de Europa

Laporta aprovechó la entrevista para hablar de la sección, que este año celebra su centenario. “El Barça mantiene desde hace muchos años un compromiso muy firme con el baloncesto. Nuestros aficionados sienten una gran pasión por este deporte y estamos muy orgullosos de ello”, destacó.

El presidente recordó las dos Euroligas del club, en 2003 y 2010, y apuntó al curso actual: “Queremos volver a conseguirlo. Estamos mejorando nuestro equipo, tenemos un nuevo entrenador y hemos renovado la plantilla con jugadores excelentes. Creo que será una muy buena temporada”.

El Barça suma cinco victorias y tres derrotas en la Euroliga, según los datos de la competición, después de ganar el martes 84-88 en la pista del Bayern, uno de los clubes cuyo presidente también pasó por Como.

Valencia Basket, el próximo rival en el Palau

El equipo azulgrana recibe al Valencia Basket el viernes 30 de octubre, a las 20:30 horas, en el Palau Blaugrana, en la jornada 9 de la Euroliga. El conjunto taronja llega con seis victorias y dos derrotas. Dos días después, el domingo 1 de noviembre, el Barça visita Málaga en el Unicaja-Barça número 150 de la historia en la Liga Endesa.