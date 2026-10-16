De fichaje ilusionante a desaparecer de la rotación: Podría perder su sitio en el Barça Basket

La ristra de jugadores que aterrizaron este verano en el Barça Basket es interminable. Hasta once fichajes, además, provenientes de todo tipo de ligas. Desde contrastados NBA, Euroligas con caché a competiciones menores fuera del radar. Cada incorporación parece seguir un camino de adaptación diferente.

El brillo de uno de los fichajes del Barça Basket se apaga

Hay fichajes que justo en este momento de la temporada parecen comenzar a carburar. Por ejemplo, el último encuentro de Umoja Gibson es digno de ser destacado. Mientras el ex de Cedevita crece o Justin Robinson postula a estrella del conjunto y de la competición, otros como Olivier Nkamhoua atraviesan una tendencia totalmente contraria y con lo peor por llegar.

El arranque de Olivier Nkamhoua con el Barça Basket fue verdaderamente positivo. El finés se las tuvo que ver haciendo de pívot ante la escasez de jugadores en el juego interior por lesiones. Su despliegue físico impactó en la afición culé. Sin embargo, conforme se iban recuperando tanto cuatros como cincos, el jugador ha ido perdiendo protagonismo y confianza.

¿Puede acabar por desaparecer de la rotación?

Actualmente Olek Balcerowski y Josh Nebo parecen tenerle a Olivier Nkamhoua la tostada totalmente comida en el puesto de cinco. Al cuatro la competencia es feroz y los perfiles de aleros fuertes parecen venir funcionando mejor como ala-pívots que los cuatros y medio. En este sentido, al fichaje del Barça Basket ya actualmente le queda poco hueco para participar y eso que aún falta Yoan Makoundou.

La recuperación del francés puede ser la gota que colma el vaso ya que no solo es un interior más, sino que además es un perfil a caballo entre el cuatro y el cinco, un cromo repetido, aunque con aptitudes diferentes. Olivier Nkamhoua podría quedar en tierra de nadie en este Barça Basket al acabar de no encajar ni como ala-pívot, ni como pívot y, además, con Yoan Makondou pisándole los talones como opción para el small-ball. A su favor, el extenso y exigente calendario de los equipos Euroliga.