El puzle de Sekulic tiene una pieza por encajar en el Barça Basket

El Barça Basket afronta un tramo de calendario especialmente exigente, con la Liga Endesa y la Euroliga alternándose sin apenas margen para el descanso. El Zalgiris abrirá la exigente secuencia en el Palau, antes de la visita del Valencia Basket el domingo 11 y de una doble jornada europea la próxima semana ante el Maccabi Tel Aviv y el Olympiacos. En medio de este ritmo frenético, Sekulic tiene un desafío prioritario entre manos: encontrar la fórmula para sacar el máximo partido a Tyrese Martin, una pieza llamada a tener un peso importante en su proyecto y cuyo talento todavía debe encontrar la continuidad necesaria para marcar diferencias.

Tyrese Martin sigue sin explotar en el Barça Basket

El alero de Allentown, Pensilvania, fichó por el Barça Basket el pasado 24 de julio para afrontar su primera aventura en el baloncesto europeo, tras su paso por la NBA y la G League. Su desembarco en Barcelona llegó acompañado de unas expectativas elevadas, con la etiqueta de estrella y el reto de convertirse en un jugador diferencial. Martin aterrizó en un proyecto renovado profundamente durante el verano, con hasta once incorporaciones, en el que su capacidad atlética y su potencial ofensivo estaban llamados a marcar diferencias.

Pese a las expectativas que acompañaron su llegada, el inicio de Tyrese Martin en el Barça Basket está lejos de ofrecer la respuesta esperada. El alero estadounidense todavía busca su sitio en los esquemas de Sekulic, que junto a su cuerpo técnico debe encontrar la fórmula para explotar sus virtudes y convertir su potencial en una aportación determinante. Una tarea que cobra aún más importancia ante la baja por lesión de Justin Minaya, una ausencia que abre nuevas oportunidades en la rotación y puede dar a Martin un papel más relevante dentro del equipo.

El proyecto de Sekulic sigue tomando forma en medio de un calendario sin tregua, y la adaptación de Tyrese Martin puede desempeñar un papel importante en las aspiraciones del Barça Basket, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. Sus números en los cinco primeros partidos oficiales de la temporada, sin incluir la Supercopa Endesa, permiten dibujar una primera radiografía de su rendimiento y evaluar cómo está encajando en la dinámica del equipo.

Anadolu Efes: 18 minutos, 3 puntos, 3 rebotes

Leyma Coruña: 22 minutos, 16 puntos, 4 rebotes

Dubai Basketball: 25 minutos, 9 puntos, 5 rebotes

Besiktas: 21 minutos, 7 puntos, 5 rebotes

UCAM Murcia: 21 minutos, 6 puntos, 5 rebotes

Martin ya conoce adaptarse a diferentes roles

Tyrese Martin construyó su camino hacia la NBA a través de una trayectoria poco convencional, marcada por el esfuerzo personal y una apuesta deportiva que terminó siendo decisiva. El alero tuvo que afrontar una situación familiar complicada durante la pandemia de la COVID-19. Cuando su madre perdió el empleo, Martin llegó a trabajar a jornada completa en un almacén de su ciudad, una experiencia que coincidió con una etapa de incertidumbre en su carrera y que puso a prueba su capacidad para mantener vivo el sueño de convertirse en profesional.

Su progresión deportiva encontró un punto de inflexión en 2020, cuando decidió abandonar la Universidad de Rhode Island para incorporarse a UConn, una institución con mayor tradición y proyección en el baloncesto universitario estadounidense. El cambio también le permitió reencontrarse con Dan Hurley en los Huskies, el entrenador que ya había apostado por él durante su etapa anterior. La confianza mutua y el conocimiento previo entre ambos fueron elementos relevantes en una decisión que acabaría impulsando su carrera.

En Connecticut, Martin dio un paso adelante y logró consolidarse en un programa de mayor exigencia competitiva. Durante su última temporada universitaria firmó unos promedios de 13,6 puntos y 7,5 rebotes por partido, con un 43 % de acierto en los lanzamientos de tres puntos. Un rendimiento que reforzó su candidatura para dar el salto al baloncesto profesional y que evidenció su capacidad para aportar tanto en anotación como en el juego físico.

Su recorrido desembocó en el draft de la NBA de 2022, cuando Golden State Warriors lo seleccionó en el puesto 51. Sus derechos fueron traspasados inmediatamente a Atlanta Hawks, franquicia con la que comenzó su aventura en la mejor liga del mundo.