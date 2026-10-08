Una baja y dos posibles regresos: el Barça ante cuatro partidos en ocho días

El Barça Basket pierde a Justin Minaya justo antes de afrontar cuatro partidos en ocho días, aunque la situación de su plantilla podría mejorar si se concretan los regresos de Josh Nebo y Tosan Evbuomwan. El club ha comunicado una lesión en el aductor del muslo derecho del alero, con un tiempo de recuperación aproximado de diez días. Un contratiempo que coincide con una secuencia de encuentros en el Palau para la que los dos interiores podrían volver a estar disponibles.

Nebo y Evbuomwan, cerca de ampliar la rotación

Según la información publicada por Dani Aguilà en X, Nebo y Evbuomwan se entrenan con el grupo y podrían jugar este viernes ante el Zalgiris. Gerard Solé también apunta al posible debut de Evbuomwan. La vuelta de ambos todavía está pendiente: Aleksander Sekulic ha explicado en la previa que su disponibilidad definitiva se conocerá el día del partido.

TOSAN EVBUOMWAN podría hacer su debut mañana con el Barça.



Muchas ganas de verle. Tiene que ser una pieza clave. https://t.co/GUuYRL9pFu — Gerard Solé (@gsole14) October 8, 2026

Sus incorporaciones ofrecerían más alternativas en el juego interior y margen para repartir minutos durante una semana de elevada carga competitiva. Ese es el alivio que puede encontrar el Barça ante la ausencia de Minaya: recuperar dos efectivos permitiría ampliar las opciones del entrenador, aunque no equivalga a cubrir directamente la función del alero ni garantice que ambos puedan asumir de inmediato una carga completa.

Cuatro citas en el Palau, sin desplazamientos entre partidos

El calendario concentra tres encuentros de Euroliga y uno de Liga Endesa entre el 9 y el 16 de octubre, todos en el Palau Blaugrana. El Barça recibirá consecutivamente a Zalgiris, Valencia Basket, Maccabi Tel Aviv y Olympiacos. La continuidad en casa evita desplazamientos entre estas cuatro citas, pero deja poco margen de recuperación.

Fecha Rival Competición Hora* 9 de octubre Zalgiris Kaunas Euroliga 20:30 11 de octubre Valencia Basket Liga Endesa 19:00 13 de octubre Maccabi Tel Aviv Euroliga 20:30 16 de octubre Olympiacos Euroliga 20:30

Horario peninsular español. Fuente: calendario oficial del FC Barcelona.

El plazo anunciado para Minaya hace prever que el alero se pierda esta secuencia, aunque su regreso dependerá de la evolución de la lesión. La primera decisión llegará ante el Zalgiris: disponer de Nebo y Evbuomwan desde el inicio de este tramo permitiría afrontar los cuatro compromisos con una rotación más amplia.