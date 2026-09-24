Tosan Evbuomwan se cae del debut en Euroliga y Sekulic prepara un cambio en el Barça Basket

Todo está preparado en el Palau Blaugrana para dar la bienvenida al curso baloncestístico de la Euroliga 2026-27 con un duelo de máxima exigencia entre el Barça Basket y Anadolu Efes. El conjunto turco, dirigido por Pablo Laso, aterriza en Barcelona con Mike James como gran referencia, precisamente un jugador que estuvo muy cerca de convertirse en azulgrana hace apenas unos meses cuando Xavi Pascual no había decidido aún hacer las maletas para poner rumbo a Dubai.

Barça Basket con problemas en la pintura

El Barça Basket de Sekulic afronta su estreno europeo después de caer el pasado domingo en la final de la Supercopa ACB ante Joventut Badalona. El conjunto azulgrana llega así a su debut en Euroliga con una baja importante en el juego interior, ya que uno de sus pívots no ha conseguido recuperarse a tiempo para el primer compromiso continental.

Ya se daba por segura la ausencia de Yoan Makoundou, cuya lesión le mantendrá alejado de las pistas durante más tiempo, pero existía la posibilidad de que Tosan Evbuomwan pudiera reaparecer en este primer compromiso de Euroliga. El británico sufrió a comienzos de septiembre una subluxación de hombro y desde entonces no ha podido participar ni en la Lliga Catalana ni en la Supercopa ACB. Aunque inicialmente se estimó un periodo de recuperación de unas tres semanas, Evbuomwan tampoco llegará a tiempo para el duelo ante Anadolu Efes y será baja en los planes de Sekulic.

¿Modificación en el sistema?

Actualmente, el Barça Basket cuenta con cinco jugadores interiores, aunque la entidad azulgrana sigue muy pendiente del mercado ante la posibilidad de incorporar un nuevo ‘5’ más adelante. Para el estreno europeo ante Anadolu Efes, sin embargo, dos de esas cinco piezas no estarán disponibles. En este inicio de temporada, Balcerowski parece partir como la última opción de la rotación interior, con un papel todavía reducido en el esquema de Sekulic, mientras que Nebo continúa trabajando para recuperar su mejor versión física y alcanzar el nivel esperado.

Por ello, todo apunta a que Sekulic volverá a apostar por un quinteto más bajo, con Nkamhoua como referencia en la posición de 5 y Joel Parra ocupando el 4. No sería extraño, además, ver a perfiles como Tyrese Martin o Stanley Umude asumir minutos en posiciones interiores. La apuesta pasaría por imprimir velocidad al juego con un claro acento de small ball, acelerar las posesiones y mantener un ritmo alto, un planteamiento exigente cuando apenas se está iniciando la temporada y difícil de sostener durante muchos minutos.

Enfrente, además, estará un Anadolu Efes con jugadores de experiencia y físico en la pintura como Dario Saric, Georgios Papagiannis, Kai Jones o Bruno Fernando, un factor que obligará al Barça a encontrar recursos para competir en el juego interior.

Nkamhoua como referencia interior

El small ball ya pudo verse en el Barça Basket ante Joventut, aunque cobró todavía más protagonismo frente a Valencia Basket después de que Nebo fuera descalificado tras recibir dos faltas antideportivas. En ese escenario, Olivier Nkamhoua asumió un papel fundamental como referencia en la posición de cinco, una fórmula que Sekulic podría recuperar ante Anadolu Efes.

El técnico azulgrana también podría introducir ajustes defensivos para compensar la inferioridad física en la pintura, con la defensa zonal como una de las alternativas. Una zona 2-3 o 3-2 podría permitir al Barça proteger mejor el aro y aprovechar la movilidad de jugadores como Nkamhoua, con el finlandés actuando como pieza móvil en el centro de la defensa y ejerciendo de ‘ascensor’ para cerrar espacios y dificultar las penetraciones.