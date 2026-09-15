Sekulic tira de pizarra ‘española’ y deja claro su sistema favorito para este Barça Basket

El Barça Basket sigue poniendo los cimientos de su juego en esta pretemporada. La revolución en plantilla ha sido total y el banquillo no ha tenido menos cambios. La llegada de Aleksandar Sekulic dibujaba desde el principio un equipo construido a base de pick and roll. En este sentido, los presagios se están cumpliendo. Eso sí, con matices muy importantes.

El sistema de moda en el Barça Basket

El sistema de moda en el Barça Basket en esta pretemporada no es otro que el ‘SPAIN Pick and roll’ o ‘Spanish Pick and Roll’. La situación consta de un bloqueo directo y continuación normal, pero con un pequeño bloqueando ciego la caída del poste. Con ello, o el manejador tiene acción de penetración, o el cinco de balón colgado y el exterior que pone la pantalla indirecta de desbloquearse para tirar o atacar uno contra uno.

KP ➡️ NEBO 😤



80-75 | ⏱️ 5:00| 4 QT pic.twitter.com/GCIn03oeIJ — Barça Basket (@FCBbasket) September 13, 2026

La presencia del SPAIN Pick and roll en la pretemporada de este Barça Basket es constante. La predilección del juego de Aleksandar Sekulic siempre ha sido el juego de bloque directo y, además, si este mezcla con un indirecto más. Por ello, esta jugada está tan presente en el libro de juego culé. Eso sí, las manías del técnico no son el único motivo para que los culés lo pongan tanto en práctica.

¿Por qué Aleksandar Sekulic se decanta por él?

Si algo tiene la actual manija del Barça Basket es amenaza en el pull up (tiro sobre bote). A diferencia de etapas pasadas en las que Calathes, Bolmaro, Satoransky, Juan Núñez… copaban los minutos al uno, este conjunto tiene bases con mucho peligro lanzando rápido en acción de bote. Esto, inherentemente hace que los defensores de bloqueadores tengan que implicarse mucho. Situarles un ciego en el retorno con su par se les puede hacer muy complejo.

7⃣Downscreen into Naked Spain PNR pic.twitter.com/RPiiGYoe3I — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) September 14, 2026

Otra cuestión no menor por la que el Barça Basket opta tanto por esta jugada es la amenaza en penetración, especialmente por parte de Justin Robinson. La velocidad del americano es endiablada y este sistema no deja de acumular muchos jugadores cerca de balón, liberando espacios en la zona para atacarla. Si además llegas antes que nadie, como es su caso, más. Ya se ha visto cómo saca partido constantemente, muchas veces atacando el lado abierto del bloqueo, el reject.