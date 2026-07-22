El Barça Basket ya tiene entrenador: ¿Qué podemos esperar de esta nueva era?

El verano del Barça Basket ya apuntaba a ser movido y está cumpliendo con las expectativas. Los rumores de fichajes han estado en el candelero durante todo el mercado de fichajes. El baile de nombres ha sido importante, para muchos, las llegadas no vienen cumpliendo las expectativas. En el banquillo, también ha habido lío. Zeljko Obradovic, Aleksandar Sekulic o Paolo Galbiati han sido los protagonistas.

El Barça Basket comienza una nueva era

El entrenador determina el estilo de juego y por ello es clave de cara al mercado de fichajes. En el Barça Basket ya se habían realizado varios refuerzos, consensuados o no con el nuevo técnico, la llegada de Aleksandar Sekulik supone un punto de inflexión en el verano. El técnico esloveno viene de dirigir a Dubai BC, curiosamente donde ha aterrizado Xavi Pascual. El intercambio de cromos tiene muchas lecturas.

𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗦𝗲𝗸𝘂𝗹𝗶𝗰́, 𝗻𝗼𝘂 𝗹𝗶́𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝘁𝗮 𝗯𝗹𝗮𝘂𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮. 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗶𝗻𝗴𝘂𝘁! 💙❤️ pic.twitter.com/UDswLQavcM — Barça Basket (@FCBbasket) July 22, 2026

El Barça Basket incorpora a un técnico que tendrá que lidiar con la sombra que deja una leyenda de la entidad como Xavi Pascual. Aleksander Sekulic es un técnico que comparte algunas características con el de Gavá, pero también se diferencia en algunos sentidos. El esloveno practica un juego más dinámico, más moderno. Sin embargo, comparten la querencia por jugar muchas situaciones de pick and roll y de salidas de indirectos para tiradores, a menudo mediante sistemas que los combinan.

Aleksander Sekulic de Luka Doncic a un FC Barcelona sin estrellas

Aleksander Sekulic llega al Barça Basket tras dirigir a un Dubai BC en el que Bertans y Prepelic tenían mucho protagonismo. Las combinaciones de bloqueos directos entre McKinley Wright con sus interiores, con indirectos para sus exteriores han sido su ABC. Todo ello muchas veces en llegada, sin mucha elaboración previa.

Mismo concepto de castigar al encargado de controlar el roll el que sigue aquí Dubai.



Combinan el bloqueo con el indirecto sobre Juancho para sacarle el tiro limpio a Bertans.pic.twitter.com/Ju2xF75d79 https://t.co/8oLaEYv3b6 — Marc Castillo (@Marc__Castillo) July 10, 2026

La otra gran experiencia competitiva del nuevo técnico del Barça Basket es la de su combinado nacional, Eslovenia. Aleksandar Sekulic ha combinado selección y club, pero con contextos muy diferentes. En las competiciones FIBA ha tenido un nombre propio al que darle contexto, Luka Doncic. El pick and roll con la estrella NBA no ha faltado, pero siempre dejando su sello de juego de indirectos.