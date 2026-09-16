El baloncesto español desaparece de la cima de la Euroliga tras el mercado de fichajes

El mercado de fichajes Euroliga ha vivido uno de los veranos más convulsos de los últimos años. En las últimas campañasel poderío económico de los dos gigantes griegos y, puntualmente, Fenerbahce, solía imponerse. La llegada de otras superpotencias económicas ha hecho saltar por los aires el panorama que queda absolutamente copado por una élite.

Salen a la luz los salarios y el baloncesto español dice adiós tras el mercado de fichajes

El prestigioso medio Eurohoops ha hecho pública una lista de los jugadores que más cobran de la Euroleague. El mercado de fichajes ha servido para sacudir la Euroliga y deja un top10 copado por 4 equipos. Únicamente los dos gigantes helenos, Panathinaikos y Olympiacos y Dubai BC y Hapoel de Tel Aviv tienen jugadores en este listado. El podio lo conforman Micic, Nunn y Yabusele, por encima de los 5 millones de dólares al año.

La irrupción de las nuevas superpotencias y el redoble de apuesta de los griegos dejan un mercado de fichajes Euroliga totalmente inflacionado. En este contexto,el baloncesto español tendrá que buscar su hueco sin prácticamente poder acceder a perfiles de la máxima élite. El Real Madrid ya parece haber virado el rumbo hacia una propuesta colectiva más marcada, así como del Barça Basket que ha optado por dotarse de físico y ser un conjunto incómodo.

No solo es un problema de clubes para los españoles

El listado de jugadores con los contratos más altos no solo ha dejado la noticia de la no presencia de ningún club español. Otra de las grandes realidades que ha expuesto este top10 es la falta de representación española entre los jugadores que lo conforman. Ningún jugador nacido en España, ni internacional naturalizado, tiene presencia en el ranking. Si bien no es un baremo por nivel, sí que dibuja una clara falta de talento top en el mercado de fichajes Euroliga.

Los jugadores que más cobran de la Euroliga: