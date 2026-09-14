La ganga actual de los Knicks podría convertirse en su peor pesadilla financiera

Con un contrato de apenas 4 millones de dólares esta temporada, Miles McBride representa uno de los mejores negocios de los Knicks. Pero a un año de que finalice su contrato, su próxima renovación podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza financiero para Nueva York.

Saliendo desde el banco, Miles McBride se fue imponiendo poco a poco como una de las principales armas de los Knicks. Un rol que se volvió aún más importante desde la salida de Mitchell Robinson, ahora en Boston.

Con apenas 4 millones de dólares esta temporada, el base/escolta representa sobre todo un negocio formidable para los actuales campeones. Pero esta ventaja podría desaparecer pronto, ya que su contrato finaliza en el verano de 2027. Llegado ese momento, es difícil imaginar a Miles McBride conformándose con un salario tan modesto. A los 26 años, y tras la mejor temporada de su carrera, podrá reclamar legítimamente una revalorización considerable.

La cuenta de los Knicks con McBride se irá volviendo cada vez más pesada

Según SNY, sus representantes y los Knicks se mantienen en contacto de forma regular. Nada indica, entonces, que Nueva York esté considerando desprenderse de él por ahora. Pero la gran pregunta será hasta dónde podrá llegar financieramente la franquicia para retenerlo. Porque el problema va mucho más allá del caso individual de Miles McBride.

"It's worth noting that the Knicks and McBride’s representatives have been in regular contact ahead of the season. In a perfect world, those conversations would produce a multi-year extension for McBride."



Knicks Mailbag: What's Miles McBride's future in New York? (via… pic.twitter.com/FbZdlU4S7F — SNY (@SNYtv) September 10, 2026

Los Knicks construyeron una plantilla capaz de pelear por el título, pero ese éxito tiene un precio. Los contratos de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns o Josh Hart seguirán pesando mucho en las cuentas de la franquicia, que inevitablemente deberá hacer ajustes en los próximos años.

Esa es toda la paradoja del contrato actual de Miles McBride. Con 4 millones de dólares, su relación calidad-precio es excepcional. Pero si su salario llegara a triplicarse, o incluso más, en el verano de 2027, mantenerlo en la plantilla se volvería considerablemente más complicado para un equipo cuyo margen de maniobra financiero será cada vez más reducido.

McBride, un jugador de los Knicks que va a interesarle a muchos

Los Knicks ya tuvieron que dejar partir a algunos elementos de su rotación por razones económicas. El caso de Mitchell Robinson, que se fue a Boston, recuerda precisamente que incluso un jugador apreciado y útil puede volverse difícil de retener cuando la cuenta se vuelve demasiado pesada.

Para Miles McBride, sin embargo, esta situación podría terminar jugando a su favor. Autor de la mejor temporada de su carrera, coronada con el título de la NBA de los Knicks, el ex jugador de West Virginia promedió 12 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes, con un 41% en triples.

Un perfil de “combo guard” capaz de defender, abrir la cancha y aportar puntos desde el banco que sin duda no dejaría de interesarle a varios equipos si llegara a salir al mercado.