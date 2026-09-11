Baskonia prepara el asalto a un descarte del Real Madrid

Baskonia se ve obligado a rastrear el mercado en busca de refuerzos para su juego interior, en un momento especialmente complicado por la escasez de opciones disponibles a mediados de septiembre. La salida de Khalifa Diop rumbo a la NBA ha alterado los planes del conjunto vitoriano, que, según informa El Correo, ya habría iniciado contactos para hacerse con los servicios de un exjugador del Real Madrid que militó en el equipo la pasada temporada.

Alex Len en el radar de Baskonia

El pívot ucraniano es ahora mismo el mejor colocado y se ha convertido en el objetivo número uno del Baskonia para reforzar y dar profundidad a su juego interior, donde se sumaría a Kenneth Faried. El jugador de Lugansk continúa sin equipo después de su paso por el Real Madrid y ha esperado durante las últimas semanas una propuesta que encajara con sus intereses. A estas alturas, la opción del Kosner Baskonia aparece como una de las alternativas más atractivas sobre la mesa y podría estar cada vez más cerca de concretarse.

El jugador formado en Maryland acumuló 704 partidos en la NBA entre 2013 y 2025, defendiendo la camiseta de hasta seis franquicias diferentes. La pasada temporada aterrizó en el Real Madrid de Sergio Scariolo, con el que disputó 44 encuentros y firmó unos promedios de 6,5 puntos y 3,3 rebotes en Liga Endesa. En Euroliga, competición que afrontó por primera vez en su carrera, sus números bajaron hasta los 3 puntos y 2 rebotes por partido.

Ruzic: otro frente abierto

La llegada de Alex Len a Baskonia podría estar cerca de concretarse y convertirse en el nuevo refuerzo para el juego interior del equipo de Galbiati, que ya suma cinco fichajes durante este verano. Su incorporación va en paralelo a la opción de Michael Ruzic.

El ala-pívot croata, formado en la cantera del Joventut Badalona, había aceptado la propuesta de LSU para dar el salto a la NCAA hace meses, aunque los problemas con su elegibilidad mantienen su futuro en el aire. En este escenario aparece Baskonia, que podría valorar su fichaje previo pago de una salida al conjunto verdinegro. Una operación todavía en una fase muy inicial y que queda condicionada a lo que suceda finalmente con la llegada de Ruzic a la NCAA de cara al curso 2026-27.