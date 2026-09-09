Los Bulls tienen la solución que los Lakers necesitan antes de la temporada

Con 16 nombres en el plantel, Los Lakers necesita desprenderse de al menos uno, y los Chicago Bulls tienen la solución perfecta para eso.

Los Bulls quieren a Jake LaRavia

Según información de Morris Bankston, del Bulls Beat Blog, el equipo de Chicago tiene un interés genuino en adquirir a Jake LaRavia para completar el cupo 15 de su plantilla.

Como el salario del ala-pívot haría que los Bulls superaran el tope salarial, tendrían que usar la MLE, que permite firmar jugadores incluso sin tener espacio libre en la nómina; esta sería una maniobra bastante arriesgada.

Otra opción, entonces, sería proponer un traspaso; el principal nombre que el equipo de Chicago tiene para ofrecer es el también ala-pívot Jalen Smith, pero eso no resolvería el problema de ninguna de las dos franquicias, ya que los Bulls seguirían con 14 nombres, y los Lakers, con 16.

The Bulls could be interested in Jake LaRavia, per @mobanks10 @BullsBeatBlog



“The Los Angeles Lakers remain a viable trade partner for the Bulls to engage in the twilight of the 2026 NBA offseason… An intriguing and risky trade opportunity for the Bulls would be acquiring… pic.twitter.com/xbY7teb4t5 — Lakers24Eight (@lakers24ate) September 8, 2026

La solución para los Lakers

La solución para ambos equipos sería justamente la jugada más arriesgada para los Chicago Bulls: adquirir a Jake LaRavia a través de la MLE, enviando a los Lakers solo capital de draft, que es exactamente lo que los Lakers realmente necesita para futuras negociaciones.

De esta manera, los Lakers reducirían el número de jugadores a 15, y los Bulls aumentarían a la misma cantidad, ya en la recta final de la offseason.

Sin embargo, si los Bulls optan por el traspaso por Jalen Smith, la dirigencia de Los Ángeles todavía tendría que seguir negociando para no quedarse con un jugador de más, usando justamente al ala-pívot como moneda de cambio. Incluso con la plantilla al límite, JJ Redick todavía no tiene un quinteto titular cerrado.