Xavi Pascual no le hace hueco en EUROLIGA y cede a este pívot a un candidato a la Eurocup 

El mercado sigue dejando movimientos interesantes entre los equipos de Euroliga, con el Dubai Basketball como uno de los protagonistas en las últimas semanas. El conjunto emiratí continúa dando forma a su plantilla mientras estudia distintas fórmulas de cesión para algunos de sus jugadores.

Mam Jaiteh, a un paso de irse cedido al Napoli Basket

Mam Jaiteh está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Napoli Basketball. El club italiano habría alcanzado un acuerdo con el Dubai Basketball para incorporar al pívot francés en calidad de cedido, en una operación que supondría su regreso a la liga italiana tras varios años compitiendo en distintos equipos de Euroliga.

El principal fleco pendiente es el acuerdo económico con el propio jugador, aunque las negociaciones avanzan de forma positiva. La condición física de Jaiteh también genera cierta incertidumbre, ya que lleva más de un año sin disputar partidos y todavía no está completamente recuperado.

Mam Jaiteh impulsa al Napoli Basket en la EuroCup

Mam Jaiteh cuenta con una amplia experiencia al máximo nivel continental, especialmente en la Euroliga, donde ha defendido las camisetas de equipos como Virtus Bolonia y ASVEL. El pívot francés ha demostrado ser un jugador de impacto en la pintura, con capacidad para finalizar cerca del aro y aportar presencia física y rebote, un perfil que el Napoli busca incorporar para reforzar su juego interior.

Con su llegada, el Napoli Basketball se perfila como uno de los equipos llamados a pelear por el título en su temporada de debut en la Eurocup. El conjunto italiano está construyendo una plantilla ambiciosa, mientras que el Dubai Basketball ya ha facilitado varias salidas mediante cesión, entre ellas la de Jaiteh, dentro de su planificación para la próxima campaña.