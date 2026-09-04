¿Y ahora, extenderá Kawhi Leonard su contrato en Toronto?

Ahora que se conocieron las sanciones para Kawhi Leonard y los Clippers, todos deberán seguir adelante. El primer paso de este proceso será, de hecho, confirmar (o no) el traspaso con los Raptors, que se remonta a finales de junio, y que también involucra a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos primeras rondas de Draft, un intercambio de elecciones de Draft, así como dos segundas rondas de Draft.

Según ESPN, sin embargo, nada habría cambiado en las intenciones de los dirigentes de Los Ángeles, ni en las de sus homólogos de Toronto.

🚨 Breaking: NBA is penalizing the LA Clippers and Kawhi Leonard for violating salary cap circumvention rules



NBA says Kawhi violated the rules through the conduct of his agent, Dennis Robertson, who pressured the Clippers to help him obtain off-court income opportunities and… pic.twitter.com/0DdYS8gg5L — Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2026

“En este momento, los Clippers y los Raptors están actuando como si el traspaso fuera a concretarse“, indicó Shams Charania durante su paso por el Pat McAfee Show. “Ambos bandos ya hablaron el miércoles por la noche y tienen toda la intención de llevar este traspaso hasta el final.”

¿Un final de carrera en Ontario?

Una vez oficializado el traspaso, la gran pregunta será entonces si, como se mencionó en julio, Kawhi Leonard extenderá directamente su contrato con los Raptors.

“Se espera que una extensión de contrato llegue poco después“, anuncia Shams Charania, mientras que el doble campeón de la NBA ya contrató a un nuevo representante. Esto con el fin de reemplazar a su tío Dennis Robertson, a quien acaban de prohibirle durante cinco años cualquier actividad ante una franquicia de la NBA en nombre de un jugador.

The Raptors are expected to offer Kawhi Leonard a contract extension that would allow the 35-year-old to play out his career in Toronto, per @ShamsCharania 😳💰



(🎥: @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/etZUxilYuz — TSN (@TSN_Sports) September 3, 2026

Recordemos que Kawhi Leonard es actualmente elegible para una extensión de 123,7 millones de dólares en dos años. Con 35 años ya cumplidos, un contrato de este tipo podría además llevarlo muy cerca del final de su carrera, en Canadá, donde había protagonizado una de las mejores hazañas de la historia en 2019.

“Mientras regreso a Toronto, me concentro en lo que puedo controlar, cerrar este capítulo y avanzar hacia una página en blanco“, declaró de todos modos el alero, una vez anunciadas las sanciones en su contra por parte de la NBA.