Fichajes Primera FEB: Albacete firma al mejor pívot de Angola y recién ascendido a ACB 

El Bueno Arenas Albacete Basket sigue dando pasos en el mercado de Primera FEB con una planificación enfocada en afrontar con garantías su estreno en la categoría. El conjunto manchego está incorporando piezas con experiencia y perfil competitivo para construir una plantilla capaz de pelear por la permanencia y asentarse en la segunda categoría del baloncesto español.

Albacete Basket anuncia el fichaje de Macachi Braz

Macachi Braz ya tiene un nuevo destino en el baloncesto español. El ala-pívot angoleño jugará esta próxima temporada en el Bueno Arenas Albacete Basket, recién ascendido a Primera FEB, después de formar parte del Leyma Coruña que consiguió el salto a la Liga Endesa.

Su participación en A Coruña fue limitada, con 22 partidos disputados y 5,4 minutos de media, en los que aportó 2,1 puntos y 1,1 rebotes por encuentro. Braz afronta ahora una nueva oportunidad para ganar protagonismo en pista, respaldado por su experiencia internacional con Angola, selección con la que se proclamó campeón del AfroBasket 2025.

Macachi Braz, el mejor pívot de la liga angoleña, llega a Primera FEB

Antes de dar el salto al baloncesto europeo, Macachi Braz ya había dejado huella en Angola. En la temporada 2023/24, con el CD 1 de Agosto de Luanda, firmó 10,5 puntos y 10 rebotes de media en 24 partidos, además de 1,4 asistencias y 1,3 recuperaciones por encuentro. Su rendimiento le llevó a ser reconocido como mejor pívot de la liga angoleña y a entrar en el quinteto ideal de la competición.

El fichaje de Braz se enmarca en el proyecto de un Bueno Arenas Albacete Basket que afronta su estreno en Primera FEB tras lograr el ascenso. El conjunto manchego ha apostado por mantener buena parte del bloque y añadir piezas que le permitan competir en una categoría de mayor exigencia, con el objetivo principal de asentarse y mantener la categoría.