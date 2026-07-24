Así es el fichaje de Coruña: Internacional absoluto, mejor defensor en la G-League y pasado ACB

El Leyma Coruña está protagonizando uno de los mercados más activos entre los equipos recién ascendidos a la Liga Endesa. La dirección deportiva trabaja en la confección de una plantilla con mayor experiencia y físico para afrontar las exigencias de la máxima categoría, combinando incorporaciones de nivel con la continuidad de buena parte del bloque que logró el ascenso.

Leyma Coruña confirma el fichaje de George Conditt IV

El Leyma Coruña continúa perfilando su plantilla para su regreso a la Liga Endesa con la incorporación de George Conditt IV, internacional con Puerto Rico, que firma por una temporada procedente de los Gigantes de Carolina. El pívot reforzará el juego interior del conjunto gallego tras convertirse en el cuarto fichaje del verano, después de las llegadas de Lukas Uleckas, Alonzo Verge y Karlis Silins.

George Conditt llega avalado por una amplia experiencia internacional. Ha disputado el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección puertorriqueña y ya conoce la ACB tras su etapa en el Gran Canaria, donde promedió 7,4 puntos, 4,1 rebotes, 1,1 asistencias y 0,8 tapones en 17 minutos de media durante la temporada 2024-25.

George Conditt IV, un valor seguro en defensa para el Leyma Coruña

Antes de consolidarse en el baloncesto profesional, George Conditt IV dejó su huella en la NCAA con los Iowa State Cyclones, donde completó cuatro temporadas a un alto nivel. El pívot puertorriqueño destacó especialmente por su impacto defensivo, convirtiéndose en uno de los mejores taponadores de la historia de la universidad y en una pieza clave del juego interior del equipo.

Ese perfil defensivo terminó de explotar en la G League, donde, defendiendo la camiseta de los Rip City Remix, fue distinguido como Mejor Defensor de la competición en la temporada 2023-24. Su movilidad para un jugador de 2,11 metros, su capacidad para cambiar en los bloqueos, intimidar cerca del aro y finalizar por encima del aro lo convierten en un pívot muy completo.

Los movimientos del Leyma Coruña en el mercado ACB

Con la incorporación de George Conditt IV, el Leyma Coruña suma ya cuatro fichajes para su regreso a la Liga Endesa, tras las llegadas de Lukas Uleckas, Alonzo Verge y Karlis Silins. Paralelamente, el club ha mantenido el bloque del ascenso con las renovaciones de Dídac Cuevas, Guillem Jou, Jacobo Díaz, Dino Radoncic, Caio Pacheco y Paul Jorgensen, mientras que han causado baja Ilimane Diop, Abdou Thiam, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Mus Barro, Strahinja Micovic y Joe Cremo.