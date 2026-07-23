Manresa encarrila el fichaje de un talento joven ACB para hacerlo “marca de la casa”

El Kids&Us Manresa ha movido ficha con rapidez en el mercado de la Liga Endesa. La entidad del Bages tiene prácticamente cerrado el acuerdo para incorporar por las dos próximas temporadas a un joven base catalán de 21 años y 1,93 metros. El jugador se encontraba sin equipo tras rescindir contrato de mutuo acuerdo con Baskonia —donde tenía vinculación hasta 2028— y llegará al Nou Congost a coste cero como una de las piezas jóvenes con mayor margen de crecimiento del baloncesto nacional.

Rafa Villar: músculo y piernas para un perímetro en reestructuración

Se trata de Rafa Villar, un movimiento de oportunidad para la secretaría técnica del Bages, que suma así a un jugador de formación (cupo), joven pero con experiencia en la competición. Su llegada encaja de lleno en la remodelación del juego exterior manresano tras las salidas de Dani Pérez rumbo a Palencia y de Retin Obasohan al Bursaspor, cubriendo la necesidad de reconstruir la dirección de juego con perfiles de alta intensidad.

El Kids&Us Manresa té a prop el fitxatge de Rafa Villar. Els del Bages aposten pel base català un cop desvinculat de Baskonia. Oportunitat de mercat per al club del Bages i contracte per dues temporades #LigaEndesa pic.twitter.com/VVNrrlfzcQ — Óscar Herreros (@oscarherreros) July 23, 2026

Formado en la cantera del FC Barcelona, Villar explotó durante su etapa en el Força Lleida, donde fue pieza clave en el ascenso a la ACB y en la posterior consolidación del proyecto ilerdense. Su rendimiento le valió el salto a Baskonia la pasada campaña, donde sumó 37 partidos entre Liga Endesa y Euroliga, adquiriendo experiencia en un entorno de máxima exigencia a pesar de contar con un rol secundario.

Un perfil defensivo para el ritmo del Congost

Tácticamente, el base barcelonés ofrece soluciones directas al ideario manresano:

Especialista en la presión: Ocupa el vacío defensivo que deja Obasohan en el perímetro. Su envergadura y potencia le permiten apretar al portador del balón a campo abierto y recuperar balones en líneas de pase.

Ocupa el vacío defensivo que deja Obasohan en el perímetro. Su envergadura y potencia le permiten apretar al portador del balón a campo abierto y recuperar balones en líneas de pase. Ataque en transición: Destaca por su capacidad para arrancar tras rebote y atacar la zona en velocidad, un rasgo clave para mantener el estilo dinámico que caracteriza al equipo.

Destaca por su capacidad para arrancar tras rebote y atacar la zona en velocidad, un rasgo clave para mantener el estilo dinámico que caracteriza al equipo. Cupo nacional: Cubre la cuota de jugadores de formación que deja libre Dani Pérez, garantizando rotación nacional en la posición de ‘uno’ o ‘dos’.

A falta de la firma definitiva y el anuncio oficial por parte del club, Rafa Villar se perfila como una de las piezas centrales del nuevo proyecto del Kids&Us Manresa, buscando la continuidad de minutos que no tuvo en Vitoria para asentarse definitivamente en la élite. Manresa por su parte le da a Villar el perfecto caldo de cultivo donde explotar todas sus virtudes, además de un club con gran tradición de bases nacionales. Todo un reto a la estela del gran “Chichi” Creus que a muchos les gustaría tener la oportunidad de probar.