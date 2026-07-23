Manresa encarrila el fichaje de un talento joven ACB para hacerlo “marca de la casa”

El Kids&Us Manresa ha movido ficha con rapidez en el mercado de la Liga Endesa. La entidad del Bages tiene prácticamente cerrado el acuerdo para incorporar por las dos próximas temporadas a un joven base catalán de 21 años y 1,93 metros. El jugador se encontraba sin equipo tras rescindir contrato de mutuo acuerdo con Baskonia —donde tenía vinculación hasta 2028— y llegará al Nou Congost a coste cero como una de las piezas jóvenes con mayor margen de crecimiento del baloncesto nacional.
Rafa Villar: músculo y piernas para un perímetro en reestructuración
Se trata de Rafa Villar, un movimiento de oportunidad para la secretaría técnica del Bages, que suma así a un jugador de formación (cupo), joven pero con experiencia en la competición. Su llegada encaja de lleno en la remodelación del juego exterior manresano tras las salidas de Dani Pérez rumbo a Palencia y de Retin Obasohan al Bursaspor, cubriendo la necesidad de reconstruir la dirección de juego con perfiles de alta intensidad.
Formado en la cantera del FC Barcelona, Villar explotó durante su etapa en el Força Lleida, donde fue pieza clave en el ascenso a la ACB y en la posterior consolidación del proyecto ilerdense. Su rendimiento le valió el salto a Baskonia la pasada campaña, donde sumó 37 partidos entre Liga Endesa y Euroliga, adquiriendo experiencia en un entorno de máxima exigencia a pesar de contar con un rol secundario.
Un perfil defensivo para el ritmo del Congost
Tácticamente, el base barcelonés ofrece soluciones directas al ideario manresano:
- Especialista en la presión: Ocupa el vacío defensivo que deja Obasohan en el perímetro. Su envergadura y potencia le permiten apretar al portador del balón a campo abierto y recuperar balones en líneas de pase.
- Ataque en transición: Destaca por su capacidad para arrancar tras rebote y atacar la zona en velocidad, un rasgo clave para mantener el estilo dinámico que caracteriza al equipo.
- Cupo nacional: Cubre la cuota de jugadores de formación que deja libre Dani Pérez, garantizando rotación nacional en la posición de ‘uno’ o ‘dos’.
A falta de la firma definitiva y el anuncio oficial por parte del club, Rafa Villar se perfila como una de las piezas centrales del nuevo proyecto del Kids&Us Manresa, buscando la continuidad de minutos que no tuvo en Vitoria para asentarse definitivamente en la élite. Manresa por su parte le da a Villar el perfecto caldo de cultivo donde explotar todas sus virtudes, además de un club con gran tradición de bases nacionales. Todo un reto a la estela del gran “Chichi” Creus que a muchos les gustaría tener la oportunidad de probar.