El mercado de fichajes en ACB estuvo marcado por llegadas entusiasmantes, pero también por algunas salidas dolorosas. Varios fueron los equipos de Liga Endesa que tuvieron que despedirse de jugadores que venían rindiendo, pero Dreamland Gran Canaria y la despedida de su big3: Caleb Homesley, Joe Thomasson y George Conditt IV fue de las más sangrantes.

El ex ACB sigue sin ser inscrito y comienzan los rumores

Si hace días los rumores sobre el siguiente movimiento de Joe Thomasson tras ser cortado fueron vox populi, hoy George Conditt salta a la palestra. El interior voló de Gran Canaria a Shanxi Zhongyu, de la liga china de baloncesto. Sin embargo, actualmente su situación es realmente intrigante. Hace ya varias semanas que el campeonato chino se inició y aún no ha participado. Los rumores sobre la situación del que fuera un destacado jugador en Liga Endsa ACB abundan.

George Conditt no figura entre los refuerzos registrados para el club Shanxi de la CBA de China. Los clubes pueden registrar hasta 4 importados y ellos han anunciado 3. El tope por importado esta temporada es $4.25 millones. — 12magnificos (@12magnificos) December 5, 2025

Por un lado, el diario Primera Hora ha hablado de una lesión de la que George Conditt IV se estaría recuperando, pero desde otros medios de Puerto Rico, como el pódcast 12Magnificos, ya se ha alertado de que el conjunto chino aún no habría inscrito al que fuera jugador de Dreamland Gran Canaria. Shanxi Zhongyu cuenta con 3 extracomunitarios, Hamidou Diallo, también ex Liga Endesa ACB, Nowell y Knight. La normativa les permite 4, por lo que aún no tendría la puerta cerrada.

George Conditt IV irrumpe en las quinielas

Después de 11 jornadas desde el día 13 de diciembre que arrancó la competición, George Conditt IV aún no ha testificado. Sin embargo, lo que más suspicacias levanta es que el que fuera estrella en Dreamland Gran Canaria no haya sido ni inscrito. La plaza de extracomunitario sigue libre, pero es extraño que aún no la hayan empleado. Por ello, ya comienza a irrumpir en las quinielas de jugadores “sin equipo” para equipos de Liga Endesa ACB.