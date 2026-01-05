El Joventut Badalona ha protagonizado un excelente arranque del primer tercio de la temporada oficial 2025-26. La Penya acaricia el billete para la Copa del Rey de Valencia, ha firmado un notable papel en Europa y presenta un sólido balance de 9-5 en la Liga Endesa. Todo ello se vio reforzado con una brillante victoria para abrir el año en el Olímpic, imponiéndose por 78-67 a La Laguna Tenerife. A estas grandes noticias se suma el crecimiento de Sam Dekker, que en los últimos encuentros se ha consolidado como una pieza más dentro de la rotación de Dani Miret.

Sam Dekker en Joventut Badalona: De casi ‘salir’ a ser importante

Sam Dekker encadenó seis encuentros consecutivos sin minutos en pista, convirtiéndose en una de las notas menos positivas del momento que atravesaba el Joventut Badalona. Una situación especialmente llamativa si se tiene en cuenta que el ala-pívot estadounidense está llamado a ser uno de los pilares del proyecto, condición reflejada también en su contrato, tras renovar el pasado verano por una temporada con una de las fichas más elevadas de la plantilla.

El jugador formado en Wisconsin y con experiencia en cinco franquicias NBA —donde disputó un total de 205 partidos— aterrizó en la Penya en noviembre de 2025 y su impacto fue inmediato, superando todas las expectativas hasta convertirse en uno de los grandes favoritos de la afición verd-i-negre. Sin embargo, con el paso de las semanas su rendimiento fue perdiendo peso, hasta el punto de que a comienzos de diciembre empezó a plantearse una posible salida de Sam Dekker, especialmente al comprobar la rápida y positiva adaptación de incorporaciones como Ricky Rubio o Cameron Hunt.

Ahora el escenario ha dado un giro y Sam Dekker ha ido recuperando protagonismo, aumentando sus minutos y consolidándose de nuevo como una pieza relevante en la rotación de Dani Miret. Volvió a tener presencia el pasado 27 de diciembre frente al Río Breogán, recibiendo una espectacular ovación de la afición del Joventut en el momento de saltar a la pista, aunque fue ante Tenerife cuando volvió a intuirse la mejor versión del ala-pívot estadounidense.

🫡 𝐒𝐀𝐌𝐔𝐄𝐋 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐊𝐊𝐄𝐑



1⃣4⃣ punts

🎯 4/7 triples

4⃣ rebots

+ 2⃣4⃣ a pista



💪 Let's go, @dekker! #CityOfBadalona pic.twitter.com/wXibVKsygr — Club Joventut Badalona (@Penya1930) January 4, 2026

¿Es el mejor fichaje del Joventut Badalona?

En la última jornada de la Liga Endesa, coincidiendo con el estreno de 2026, Sam Dekker evidenció que puede ser el mejor ‘fichaje’ del Joventut Badalona. Partió como titular y alcanzó los 24 minutos en pista, siendo el segundo jugador más utilizado por Dani Miret, solo por detrás de los 30 de Cameron Hunt. Su actuación se saldó con 14 puntos y cuatro rebotes, acompañados de un notable 4 de 7 en triples.

Dekker cerró el encuentro con un +24 en el +/- y 15 de valoración, además de anotar un triple inverosímil para poner el broche a la primera mitad. Más allá de la mejora física, lo más destacable fue la productividad de sus minutos y su integración como un elemento más dentro del juego colectivo. La conexión con la grada se mantiene intacta y ahora el estadounidense tratará de seguir ganando protagonismo ante San Pablo Burgos, Bàsquet Girona y Kosner Baskonia, próximos compromisos de la Penya.

😏 En sabem d’un que ha tancat la primera part de forma immillorable…



🚨 @dekker sobre la botzina per marxar al descans 42-33!#CityOfBadalona pic.twitter.com/RdBDFhxk6o — Club Joventut Badalona (@Penya1930) January 3, 2026

Estadísticas de Sam Dekker 2025-26

Liga Endesa

Partidos: 9

Puntos: 5.2

Rebotes: 3.7

Asistencias: 0.7

Minutos: 18.1

% triples: 21%

Valoración: 4.9

Basketball Champions League

Partidos: 4

Puntos: 6.8

Rebotes: 3.5

Asistencias: 0.8

Minutos: 17.5

% triples: 20%

Valoración: 5.5

Últimos tres partidos ACB