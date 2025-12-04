Siguen rindiendo al nivel de siempre, pero han encontrado un contexto que se adapta de maravilla a ellos. Uno vuelve a la que fue su casa, otro está jugando como si llevara toda la vida allí. Ni la vuelta de Ricky, ni la presencia de un histórico interior como Ante Tomic puede hacer que estos dos fichajes destaquen menos. Esta pareja sueca que aporta exactamente lo que le hacía falta a Joventut de Badalona para terminar de dar el salto hacía el siguiente nivel competitivo.

Hakanson y Birgander: el complemento diea que hace subir un esglaón a la Penya

Joventut Badalona ha encontrado en Ludde Hakanson y Simon Birgander una pareja clave para ampliar su rotación, equilibrar el juego y sumar argumentos durante una temporada larga y exigente. Hakanson aporta visión de juego, anotación exterior y creatividad en la dirección del equipo, mientras que Birgander, ofrece una gran lectura táctica, presencia en pintura y rebote. La combinación de ambos permite a Badalona tener alternativas más allá de la primera unidad, que cuenta con nombres que no hace falta que presentemos, como Ricky, Tomic o un Cameron Hunt que ha empezado espectacular.

Derrota de Suècia als vuitens de final de l’Eurobasket



🇹🇷 85-79 🇸🇪



📈 Ludde Hakanson: 16 punts i 5 assistències

📈 Simon Birgander: 14 punts i 13 rebots



Lluitant fins al final, felicitats pel torneig! Ens veiem aviat a Badalona! 🙌#CityOfBadalona pic.twitter.com/PzDqi46run — Club Joventut Badalona (@Penya1930) September 6, 2025

Desde el inicio de temporada, los números de la pareja sueca reflejan su impacto inmediato en la rotación. No hacen nada diferente de lo que hacían en Murcia. Pero ahí está el mérito. Hakanson promedia alrededor de 8,1 puntos y 2,4 asistencias por partido, manteniendo su linea tras un gran Eurobasket, mientras que Birgander aporta 9,5 puntos y 5 rebotes por encuentro. Su adaptación al sistema de Badalona, con la complejidad táctica que comporta, los convierte en piezas fundamentales para ampliar la profundidad del equipo.

Dani Miret suma argumentos: la Penya arranca de maravilla

Con la dirección de Dani Miret, Badalona ha armado una plantilla amplia y competitiva que combina juventud, experiencia y talento internacional. La vuelta de Ricky Rubio añade liderazgo control y un punto emocional necesario. La pareja sueca ha entendido a la perfección el rol que deben jugar. Refuerzan la rotación, permitiendo a Dani Miret explorar distintas alternativas tácticas y mantener al equipo fresco en cada partido. Ambos deben sumar lejos del foco. Todo encaja: Miret tiene argumentos de sobra para manejar los minutos, el juego ofensivo y la defensa de manera eficiente.

El inicio de temporada ha sido espectacular, con victorias clave y un juego sólido que refleja la química del grupo. Ricky ha vuelto de maravilla, haciendo disfrutar a la afición de su conexión con Tomic. Cameron Hunt es diferencial. Hakanson y Birgander suman sin necesidad de ser protagonistas con balón. Todo fluye. Todos saben lo que deben hacer y las ventajas llegan solas. Todo esto convierte a la Penya en un equipo equilibrado y peligroso en todas las competiciones. Dani Miret ha logrado que todo el engranaje funcione de manera fantástica, dando argumentos claros de que la Penya puede permitirse licencia para soñar.