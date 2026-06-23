¡Leyma Coruña blinda pieza clave! El pilar del proyecto de Carles Marco sigue en casa

Hace apenas unos días, Leyma Coruña regresaba a la élite del baloncesto español tras una final de máxima tensión ante Estudiantes en busca del segundo billete de Primera FEB a Liga Endesa. Ahora, el siguiente paso es dar forma al proyecto que lidera Carles Marco, y lo hacen asegurando la continuidad de una pieza clave e imprescindible dentro del engranaje del técnico catalán.

Dídac Cuevas renueva y seguirá con Coruña

Es una pieza fundamental en el ascenso de Leyma Coruña a la ACB, hasta el punto de que su continuidad se había convertido en una de las máximas prioridades del club gallego. El base, formado en la cantera del Joventut Badalona, completó la pasada temporada con promedios de 7,3 puntos, 2,8 rebotes y 5,7 asistencias, aunque su influencia trasciende los números, siendo una pieza esencial dentro del sistema del entrenador.

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Nuestro torbellino se une a la arroutada naranja en ACB 🔥



Celebramos tu cumple y tu continuidad, Kukooo!😜 pic.twitter.com/gsXMc6Ua4T — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) June 22, 2026

“Nuestro torbellino se incorpora al proyecto naranja en la ACB”, apuntaba el club en sus redes sociales. Cuevas se ganó rápidamente el cariño de la Familia Naranja de Coruña y, junto a Caio Pacheco, fue uno de los principales encargados de liderar la dirección de juego del equipo de Carles Marco sobre la pista.

La continuidad de Dídac Cuevas también resulta clave de cara al cumplimiento del requisito de cupos que exige la ACB. El base formará parte de un bloque nacional y de continuidad junto a perfiles ya confirmados como Dino Radoncic, Jacobo Díaz, Caio Pacheco y Guillem Jou, todos ellos seguirán en el proyecto, al que se suma como única incorporación Alonzo Verge.

Coruña no contará con Abdou Thiam

En paralelo al apartado de posibles incorporaciones, clave en los próximos días para perfilar la plantilla naranja, ya se ha confirmado la salida de Abdou Thiam (ya es oficial su llegada a Covirán Granada). El interior senegalés, que firmó medias de 7 puntos y 5,2 rebotes, dice adiós junto a otros jugadores como Joe Cremo, Danilo Brnovic, Mus Barro, Strahinja Micovic y Macahi Braz.

Trayectoria de Dídac Cuevas