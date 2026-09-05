Los Cavaliers ponen el foco en España: ¿el inicio de una nueva tendencia de la NBA en nuestro país?

La NBA y España mantienen desde hace años una relación especial, construida a través de jugadores, partidos, clubes y diferentes iniciativas vinculadas al baloncesto. Ahora, esa conexión da un nuevo paso con una decisión que puede abrir una vía interesante de cara al futuro: una franquicia NBA ha elegido el país para preparar una nueva temporada.

Cleveland Cavaliers hará la pretemporada en España

Los Cleveland Cavaliers han decidido trasladar su training camp de cara a la temporada 2026-27 a España. La franquicia realizará su concentración entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre en The Embassy, en Fuengirola (Málaga), después de haber utilizado durante las dos últimas temporadas la IMG Academy de Sarasota, en Florida. La decisión supone una apuesta poco habitual por desarrollar fuera de Estados Unidos la preparación de una temporada NBA.

La elección tampoco es casual. The Embassy es un centro especializado en baloncesto de alto rendimiento creado por los exjugadores españoles José Manuel Calderón y Berni Rodríguez, y cuenta con dos pistas homologadas, gimnasio, zonas de recuperación y fisioterapia, además de tecnología para el análisis táctico.

¿Por qué una franquicia NBA elige España?

España reúne varios factores que pueden resultar especialmente atractivos para una franquicia NBA. A unas instalaciones de alto nivel se suman el clima, las conexiones internacionales y la cultura baloncestística. El propio entorno de la Costa del Sol, donde estarán afincados los Cavaliers, permite además combinar la preparación deportiva con una experiencia diferente para una plantilla que pasa buena parte del año entre Estados Unidos y Canadá.

Pero quizá el factor diferencial sea que España dispone cada vez de más infraestructura y conocimiento alrededor del deporte de élite. No se trata únicamente de disponer de una pista: una franquicia NBA necesita espacios para preparación física, recuperación, análisis, fisioterapia, alojamiento, alimentación, seguridad y privacidad. The Embassy ha construido precisamente ese ecosistema y la experiencia acumulada con jugadores NBA a través de The Sanctuary, programa de la NBPA que reúne anualmente a estrellas de la liga en Fuengirola, refuerza la imagen de España como destino para este tipo de preparación.

España-NBA: una relación llamada a crecer en el futuro

La gran pregunta es si lo de Cleveland puede ser el principio de una tendencia. España ya tiene precedentes, aunque todavía son escasos. Los Memphis Grizzlies realizaron training camps en Barcelona en 2003 y Málaga en 2007, dentro de sus giras NBA Europe Live. Más recientemente, el crecimiento de programas como The Sanctuary y la celebración en España de iniciativas de la NBA como Basketball Without Borders han demostrado que existe capacidad para acoger actividades de alto rendimiento vinculadas a la liga.

Y el caso de The Embassy demuestra que ya existen instalaciones específicamente preparadas para ello. El mercado español empieza a disponer de centros que pueden ofrecer mucho más que una pista donde entrenar. Véanse, por ejemplo, el Roig Arena o l’Alqueria del Basket, donde Valencia Basket dispone de instalaciones y recursos suficientes para que un equipo profesional pueda realizar un stage de pretemporada con todas las garantías.

La evolución de la relación España-NBA en los últimos años

La relación entre la NBA y España, además, no empieza ahora. Durante décadas, la liga estadounidense ha encontrado en el baloncesto español uno de sus principales socios europeos. Real Madrid, Barça Basket, Unicaja y otros clubes ACB han participado en partidos frente a franquicias NBA, mientras que jugadores españoles como Pau Gasol, José Manuel Calderón, Ricky Rubio, Marc Gasol o Sergio Rodríguez han contribuido a crear un puente deportivo y cultural entre ambas competiciones.

Esa relación ha evolucionado desde los simples partidos de exhibición hacia un ecosistema mucho más amplio: campus, formación, desarrollo de talento, programas de la NBPA, eventos internacionales, tecnología y ahora incluso training camps de franquicias. La llegada de Cleveland representa, por tanto, un paso más en esa relación y plantea una oportunidad para otras ciudades españolas. Si España ya ha demostrado que puede acoger este tipo de preparaciones, la pregunta ahora es si lo de los Cavaliers será una excepción o el comienzo de una nueva vía de colaboración entre la NBA y el baloncesto español.