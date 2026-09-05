Fichajes Primera FEB: Palmer cierra la pintura con un pívot gigante de la NCAA 

Como una pieza más dentro de la planificación del Palmer Basket para su segunda temporada en Primera FEB, el conjunto balear continúa dando forma a una plantilla que busca ganar físico y competitividad. El mercado entra en una fase decisiva, con el objetivo de completar las posiciones que todavía necesitan refuerzo, pero la pintura ya está completa con un fichaje de la NCAA.

Milos Nenadic, nuevo fichaje del Palmer Basket

Milos Nenadic llega al Palmer Basket para reforzar la pintura tras una notable temporada en la NCAA. El pívot de 2,11 metros, de 22 años y con doble nacionalidad canadiense y bosnia, logró unos promedios de 12 puntos y 6,1 rebotes en 27:30 minutos por partido con Lindenwood.

Su capacidad reboteadora y su presencia defensiva serán dos de sus principales argumentos en el Palmer, en una plantilla a la que le faltaba esa pieza en el juego interior para apuntalar la pintura. Nenadic disputó 33 partidos la pasada campaña y superó el 52 % de acierto en tiros de dos, otra faceta en la que debe ser importante y aportar también en ataque.

La planificación del Palmer Basket con Milos Nenadic

La planificación del Palmer Basket apunta a construir un equipo más físico y competitivo para afrontar su segunda temporada en Primera FEB. Con 13 jugadores confirmados, la llegada de Nenadic cubre una posición clave en el ‘cinco’, aportando centímetros, rebote y presencia defensiva.

Con el pívot ya incorporado, el margen de maniobra pasa por terminar de completar las piezas que permitan equilibrar la plantilla, especialmente en la generación exterior y en los roles de rotación. Nenadic puede encajar como un ‘cinco’ de referencia, capaz de ocupar espacios en la pintura, cargar el rebote y dar solidez atrás, ofreciendo una alternativa física en un equipo que busca dar un paso adelante en Primera FEB.