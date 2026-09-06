De equipo de estrellas a oportunidades de mercado: El plantel Euroliga que más ha dado de qué hablar

El mercado de fichajes de la Euroliga ha dejado interminables titulares este verano. Irrupciones económicas como las de Dubai BC, debacles como la de ASVEL Villeurbanne o equipos que se niegan a caer de la cima como Panathinaikos. Sin duda, uno de los veranos más movidos de la historia de la competición.

Tocaron el cielo de la Euroliga para caer al pozo: ¿Cuál es su sitio?

Muchos equipos Euroliga han estado en el candelero en el mercado de fichajes. Sin embargo, pocas historias que contar hay como la de ASVEL Villeurbanne. Los franceses parecían estar dispuestos a romper la banca, incluso iniciaron el proceso. Su sueño se truncó por problemas económicos y llegaron a tener, por momentos, una plantilla de 3/4 integrantes.

La debacle en el mercado de fichajes con ASVEL Villeurbanne es una de las historias del verano. Sin embargo, pocos focos se ha llevado lo que han hecho tras tocar fondo. Los franceses han tenido que trazar un plan de contingencia y está por ver a qué aspiran con él. Para ello, han buscado oportunidades. Varios de los jugadores que han incorporado son una moneda al aire, pero siempre pueden salir cara.

El roster de ASVEL Villeurbanne

El gran jugador del mercado de fichajes del equipo lionés de la Euroliga ha sido Joel Bolomboy. En condiciones normales, sería una estrella de la competición. Actualmente, las lesiones han hecho mella y aún está por ver qué cara puede dar. También han apostado por piezas como Nate Sestina y Bodian Massa. Irrupciones interesantes que ya acumulan un par de cursos malos, por lo que se han vuelto accesibles económicamente.

ASVEL Villeurbanne también ha sabido aprovechar a ‘viejos rockeros’ de la entidad en el mercado de fichajes. Piezas como Lighty y Edwin Jackson son jugadores muy vinculados al club. También Tony Parker ha tirado de contactos de su época de jugador para sumar a Patty Mills, que viene de brillar en Tenerife. Sin duda, un equipo de retales, pero que podría acabar dando una buena cara si las circunstancias acaban saliendo favorables.