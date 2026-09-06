El reto de Zacharie Perrin en Lleida: ser diferencial y sorprender a toda la ACB

Zacharie Perrin aterriza en Lleida dispuesto a convertirse en una de las grandes revelaciones de la ACB 2026-27. El pívot francés, de solo 22 años, llega procedente del Hamburgo y firmó a comienzos de agosto un contrato por dos temporadas con el iLERNA Lleida. En apenas unas semanas, el interior ya ha dejado señales de que puede encajar a la perfección en el proyecto de Gerard Encuentra.

Zacharie Perrin en busca de ser diferencial en Liga Endesa

Su llegada a la Liga Endesa supone un nuevo reto en una carrera todavía en plena construcción. Y, pese a su juventud, Perrin afronta este salto después de un verano especialmente intenso, muy lejos de haber podido desconectar. Todo apunta a que Lleida puede ser el escenario perfecto para dar un paso adelante y convertirse en uno de los nombres propios del próximo curso.

Perrin llega a Lleida avalado por un importante reconocimiento internacional: fue elegido MVP del EuroBasket U20 en 2024. La pasada temporada, con los Hamburg Towers, firmó unos promedios de 10 puntos y 6,2 rebotes por partido, cifras que elevó en competición europea (Eurocup) hasta los 13 puntos y ocho rebotes.

Rechazo a diferentes propuestas en verano

Formado en la Universidad de Illinois, donde comenzó a dejar su sello en la NCAA, Perrin dio el salto al baloncesto profesional de la mano del Nancy. Su progresión le llevó posteriormente a los Hamburg Towers, donde continuó su crecimiento en la Bundesliga. Ahora, con apenas 21 años, el pívot francés afronta en Lleida un nuevo reto en su carrera y el desafío de estrenarse en la Liga Endesa con la ambición de convertirse en una de las grandes revelaciones de la ACB.

El verano de Perrin ha sido especialmente intenso, tal y como explicó el propio jugador a BeBasket. El pívot francés llegó a valorar seriamente su regreso a la NCAA e incluso alcanzó un acuerdo verbal para incorporarse a los Panthers de Pittsburgh. Sin embargo, su pasado en Illinois terminó siendo un obstáculo, ya que no pudo recuperar la elegibilidad universitaria.

Tampoco optó por entrar en el Draft de la NBA, al no querer asumir el riesgo de acabar en la segunda ronda. Mientras buscaba alternativas, durante el mes de julio mantuvo conversaciones con el AS Mónaco, antes de decantarse finalmente por el proyecto del Ilerna Lleida.

Brilla con iLERNA Lleida

En los dos amistosos disputados hasta ahora con Lleida, Perrin ya ha dejado buenas sensaciones con sus actuaciones, firmando 16 puntos ante el Casademont Zaragoza y 11 frente al ratiopharm Ulm. Un rendimiento que confirma que el pívot francés está llamado a convertirse en una de las piezas importantes del proyecto de Gerard Encuentra y en uno de los jugadores sobre los que puede asentarse el futuro del Lleida.

Roster Lleida 2026-27